Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.04:
$ 56.31
€ 61.51
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ВТБ 24: средняя сумма заявки на ОФЗ для населения составляет 2,3 млн руб.

Экономика и бизнес
26 апреля, 15:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Банк планирует разместить ОФЗ на 7,5 млрд руб. меньше чем за полгода и привлечь около 30 тыс. клиентов
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Средняя сумма заявки в банке ВТБ 24 по ОФЗ для населения в первый день продаж составляет 2,3 млн руб. Об этом сообщается в пресс-релизе российского банка со ссылкой на директора инвестиционного департамента ВТБ 24 Сергея Лукьянова.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 12:00 мск ВТБ 24 получил более 200 заявок на облигации федерального займа для населения. В частности, заявки поступили на сумму от 30 тыс. до 15 млн рублей. Банк планирует разместить ОФЗ на 7,5 млрд руб. меньше чем за полгода и привлечь около 30 тыс. клиентов.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов отмечал, что Минфин до конца текущего года может удвоить объем размещения ОФЗ для населения и довести его до 30 млрд рублей при высоком спросе на бумаги. Он также напомнил, что доходность по облигациям составит около 8,5%, что более чем вдвое превышает прогнозируемый уровень инфляции на текущий год и предстоящую трехлетку. Облигации выпускаются сроком на три года, доходность увеличивается в течение всего периода владения облигацией. При этом максимальная доходность будет получена при погашении бумаг через соответствующий период - три года.

В России стартовали продажи облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения. Приобрести бумаги можно в двух госбанках - ВТБ 24 и Сбербанке. При этом государство гарантирует возврат всех вложенных средств в любой момент времени по первому требованию инвестора, поскольку ОФЗ-н являются долгом российского правительства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Космонавт Владимир Комаров
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Перехватчик МиГ-31 упал в районе полигона в Бурятии
2
Путин не подпишет закон о расселении пятиэтажек, если будут нарушены права граждан
3
Шойгу: удар США по авиабазе Шайрат создал угрозу жизни российских военнослужащих
4
На липецкой фабрике Roshen начались увольнения
5
Тимакова: Медведев не придает значения соцопросам, проведенным по политическому заказу
6
В Москве вновь объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
7
На молокозаводе "Алросы" в Якутии произошел взрыв, есть жертвы
Темы дня
Загрузка...
Реклама