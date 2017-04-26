ВТБ 24: средняя сумма заявки на ОФЗ для населения составляет 2,3 млн руб.

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Средняя сумма заявки в банке ВТБ 24 по ОФЗ для населения в первый день продаж составляет 2,3 млн руб. Об этом сообщается в пресс-релизе российского банка со ссылкой на директора инвестиционного департамента ВТБ 24 Сергея Лукьянова.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 12:00 мск ВТБ 24 получил более 200 заявок на облигации федерального займа для населения. В частности, заявки поступили на сумму от 30 тыс. до 15 млн рублей. Банк планирует разместить ОФЗ на 7,5 млрд руб. меньше чем за полгода и привлечь около 30 тыс. клиентов.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов отмечал, что Минфин до конца текущего года может удвоить объем размещения ОФЗ для населения и довести его до 30 млрд рублей при высоком спросе на бумаги. Он также напомнил, что доходность по облигациям составит около 8,5%, что более чем вдвое превышает прогнозируемый уровень инфляции на текущий год и предстоящую трехлетку. Облигации выпускаются сроком на три года, доходность увеличивается в течение всего периода владения облигацией. При этом максимальная доходность будет получена при погашении бумаг через соответствующий период - три года.
В России стартовали продажи облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения. Приобрести бумаги можно в двух госбанках - ВТБ 24 и Сбербанке. При этом государство гарантирует возврат всех вложенных средств в любой момент времени по первому требованию инвестора, поскольку ОФЗ-н являются долгом российского правительства.