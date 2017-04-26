ЦБ: прибыль российских банков в 2017 г. составит около 1 трлн рублей

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Прибыль российских банков по итогам 2017 года составит около 1 трлн рублей, сообщил зампредседателя Банка России Василий Поздышев в видеокомментарии, размещенном на сайте регулятора.
"По итогам 2017 года прибыль российских банков будет составлять около 1 триллиона рублей", - сказал он.
По итогам I квартала кредитные организации получили 339 млрд руб. прибыли. При этом, как отмечается в материалах ЦБ, за январь - март 2016 года эта сумма составляла 109 млрд рублей. Поздышев отметил, что на данный момент прибыль показывают 2/3 кредитных организаций, в то время как число убыточных банков снижается.
Кроме того, в обзоре динамики развития банковского сектора РФ в марте 2017 года говорится, что российские финансовые организации в первом квартале снизили объем кредитования корпоративных и частных клиентов по сравнению с предыдущим кварталом на 2,1%.
"В I квартале основные показатели деятельности банков снижались: активы - на 1,1% (без учета валютного курса - прирост на 1,0%); кредиты экономике (нефинансовым организациям и населению - прим. ТАСС) - на 2,1%", - говорится в документах.
При этом без учета валютной переоценки снижение кредитования экономики составило 0,5%. Кредиты нефинансовым организациям в I квартале снизились на 3,1% (без учета валютной переоценки снижение составило 0,9%). Кредиты населению выросли на 0,6% (с учетом валютной переоценки - на 0,7%).
"Кредиты предприятиям достаточно стабильны, зато в розничном сегменте наблюдается рост на 0,7% за счет роста ипотеки. Постепенному оживлению кредитования способствует и динамика процентных ставок - ставки по кредитам продолжают снижаться", - прокомментировал Поздышев. Банк России использует данные по итогам квартала с исключением влияния валютного курса, так как укрепление рубля отражается в замедлении номинальных приростов по большинству показателей, пояснил он.
Объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю увеличился за январь - март на 10%, а по розничному - на 2,8%, отмечается в обзоре.
В марте совокупный объем кредитов экономике составил 40,1 трлн руб., отмечается в обзоре ЦБ. Это на 6,6% меньше, чем годом ранее, следует из данных регулятора. Доля кредитов в иностранной валюте в марте составила 21,7% (годом ранее - 28,5%).
"Российские банки постепенно нормализуют валютную структуру своих балансов, и после пиковых значений 2014 года сегодня мы фактически можем говорить о возврате к докризисному уровню", - отметил Поздышев.