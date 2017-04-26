Минтранс РФ поддерживает создание совета рынка железнодорожного транспорта

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ считает целесообразным создание совета рынка железнодорожного транспорта, заявил замминистра транспорта Алан Лушников в интервью корпоративному телевидению РЖД.
"Такая площадка точно нужна", - сказал он, подчеркнув, что от слаженной работы всех участников рынка железнодорожных перевозок зависит эффективность отрасли.
"Есть разные варианты создания совета рынка, и мы сейчас дискутируем вместе с грузовладельцами, компанией (РЖД - прим. ред.) и федеральными органами исполнительной власти. Будем докладывать на соответствующем совещании в правительстве. Я думаю, что самая важная функция, которая должна быть на этой площадке, это функция совершенствования технологии работы железнодорожного транспорта", - отметил замминистра.
В июне 2016 г. ОАО "Российские железные дороги" и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ подписали соглашение о создании совета рынка железнодорожного транспорта, который должен был заработать в сентябре, однако этого не произошло. На подписании документа глава ФАС Игорь Артемьев отмечал, что в совет рынка войдут "десятки организаций", прежде всего грузоотправители, возможно, производители железнодорожной техники.
Аналогичный общественный регулятор уже работает на рынке электроэнергетики, и глава ФАС оценивал его результаты работы как "очень хорошие".