Минфин США: повышения госдолга не ожидается до осени

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ВАШИНГТОН, 26 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что лимит государственного долга страны точно не нужно будет повышать до осени этого года.
"Нет ничего такого, что вызывало бы у нас беспокойство в краткосрочной перспективе", - сказал он, выступая на форуме, организованном газетой The Hill. Мнучин отметил, что 18 апреля в казну в большом объеме поступили налоговые сборы.
"Я полагаю, что летом у нас все будет нормально. Нужно ли поднимать потолок госдолга? В этом нет никаких сомнений, люди (члены Конгресса США - прим. ТАСС) согласны с этим. Мы не дадим этому стать проблемой", - резюмировал глава министерства финансов, добавив, что осенью этот вопрос надо будет решить.
Сейчас госдолг США составляет приблизительно $19 трлн, что превышает 100% ВВП страны.