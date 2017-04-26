Долг Минобороны перед ресурсоснабжаюшими организациями достиг 36 млрд рублей

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Предприятия Минобороны России задолжали ресурсоснабжаюшим организациям на текущий момент порядка 36 млрд рублей, сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Вячеслав Кравченко.

"Предприятия Минобороны должны ресурсникам порядка 36 млрд рублей - это за тепло, за воду, за электроэнергию, за газ", - сказал Кравченко.

Ранее "Россети" предложили взять в управление энергетические активы Миноброны в счет погашения долгов перед сетевой компанией. Минэнерго эту идею поддержало, однако до сих пор "Россети" и Минобороны не достигли консенсуса по этому вопросу.

"Подобного рода поручение (о передаче энергетических активов Минобороны "Россетям" - прим. ред.) есть, коллеги договариваются. Договорятся - молодцы, не договорятся - продолжим как-то разбираться в этой ситуации", - сказал Кравченко.