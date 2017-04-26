Долг Минобороны перед ресурсоснабжаюшими организациями достиг 36 млрд рублей

Скончался режиссер фильма "Молчание ягнят" Джонатан ДеммеКультура 26 апреля, 19:08
Хоккеист "Тампы" Кучеров сообщил, что сразу согласился сыграть за сборную России на ЧМСпорт 26 апреля, 19:03
Михалков призвал власти не молчать в ответ на обвинения в коррупцииОбщество 26 апреля, 18:59
Макрона освистали во время посещения завода Whirlpool в его родном городе АмьенеМеждународная панорама 26 апреля, 18:58
"Зенит" обыграл "Оренбург" в матче чемпионата РоссииСпорт 26 апреля, 18:52
Книга о пути Квята в "Формулу-1" презентована в СочиСпорт 26 апреля, 18:46
Загрязнение воздуха увеличивает риск рака груди у женщинСоциальная ответственность 26 апреля, 18:35
Сто дней президентства Дональда Трампа: взгляд из глубинки АмерикиМеждународная панорама 26 апреля, 18:30
В Вологодской области запретили продавать подросткам электронные сигаретыВ стране 26 апреля, 18:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Предприятия Минобороны России задолжали ресурсоснабжаюшим организациям на текущий момент порядка 36 млрд рублей, сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Вячеслав Кравченко.
"Предприятия Минобороны должны ресурсникам порядка 36 млрд рублей - это за тепло, за воду, за электроэнергию, за газ", - сказал Кравченко.
Ранее "Россети" предложили взять в управление энергетические активы Миноброны в счет погашения долгов перед сетевой компанией. Минэнерго эту идею поддержало, однако до сих пор "Россети" и Минобороны не достигли консенсуса по этому вопросу.
"Подобного рода поручение (о передаче энергетических активов Минобороны "Россетям" - прим. ред.) есть, коллеги договариваются. Договорятся - молодцы, не договорятся - продолжим как-то разбираться в этой ситуации", - сказал Кравченко.