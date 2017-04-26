Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.04:
$ 56.31
€ 61.51
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Долг Минобороны перед ресурсоснабжаюшими организациями достиг 36 млрд рублей

Экономика и бизнес
26 апреля, 18:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Ранее "Россети" предложили взять в управление энергетические активы оборонного ведомства, однако стороны пока не достигли консенсуса по этому вопросу
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Предприятия Минобороны России задолжали ресурсоснабжаюшим организациям на текущий момент порядка 36 млрд рублей, сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Вячеслав Кравченко.

"Предприятия Минобороны должны ресурсникам порядка 36 млрд рублей - это за тепло, за воду, за электроэнергию, за газ", - сказал Кравченко.

Ранее "Россети" предложили взять в управление энергетические активы Миноброны в счет погашения долгов перед сетевой компанией. Минэнерго эту идею поддержало, однако до сих пор "Россети" и Минобороны не достигли консенсуса по этому вопросу.

"Подобного рода поручение (о передаче энергетических активов Минобороны "Россетям" - прим. ред.) есть, коллеги договариваются. Договорятся - молодцы, не договорятся - продолжим как-то разбираться в этой ситуации", - сказал Кравченко.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Космонавт Владимир Комаров
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин обсудил с кабмином реформу сельских клубов, в шутку удивившись некоторым идеям
2
ВКС России совершили более 23 тысяч боевых вылетов в Сирии
3
Герман Греф купил "народные облигации" Минфина
4
Движение аэроэкспрессов в аэропорт Внуково и обратно восстановлено
5
Совфед одобрил закон, запрещающий давать детям бранные имена
6
Сто дней президентства Дональда Трампа: взгляд из глубинки Америки
7
Европарламент начал процедуру лишения Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности
Темы дня
Загрузка...
Реклама