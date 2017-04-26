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Группа "Аэрофлот" в I квартале увеличила перевозку пассажиров на 14,2%

Экономика и бизнес
26 апреля, 18:07 UTC+3 МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
При этом компания "Аэрофлот" за первые три месяца 2017 года увеличила перевозку пассажиров на 12,6%
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" в I квартале 2017 г. увеличила перевозку пассажиров до 10,3 млн человек, что на 14,2% превышает результат аналогичного периода прошедшего года. Об этом говорится в пресс-релизе группы.

В свою очередь, компания "Аэрофлот" за первые три месяца текущего года увеличила перевозку пассажиров на 12,6%, до 7 млн человек.

По итогам марта группа перевезла 3,7 млн пассажиров, компания - 2,5 млн пассажиров. Это превышает результат марта 2016 г. на 14,5% и 11,8% соответственно.

Пассажирооборот группы "Аэрофлот" в I квартале увеличился на 17%, пассажирооборот компании - на 12%. В марте рост пассажирооборота по группе составил 16,7%, по компании - 10,8%.

Как сообщал гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев на форуме SkyService 2017, группа "Аэрофлот" ожидает по итогам 2017 г. увеличения пассажиропотока на 15,8%, до 50 млн человек. По итогам 2016 г. перевозка пассажиров группой увеличилась на 10,3%, до 43,44 млн человек.

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