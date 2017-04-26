ВТБ не потребуется досоздавать резервы из-за украинских санкций против "дочек" банка

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. ВТБ не потребуется досоздавать резервы из-за санкций против "дочек" финансовой организации на Украине. Об этом заявил заместитель председателя правления банка Герберт Моос, выступая на годовом собрании акционеров в Санкт-Петербурге.
"Имеющийся портфель на Украине консервативно зарезервирован. Мы уже в 2014 году довели уровень резервов до 70% от портфеля. Поэтому мы сохраняем уровень резервов и считаем его пока адекватным. Введение санкций как таковых не требует досоздания резервов", - сказал он.
Моос также сообщил, что ВТБ не рассматривает возможность дополнительного размещения акций банка на бирже. "Никаких планов ни у нас, ни у государства, как у собственника акций, нет", - уточнил зампредседателя правления банка.