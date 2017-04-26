Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.04:
$ 56.31
€ 61.51
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ВТБ не потребуется досоздавать резервы из-за украинских санкций против "дочек" банка

Экономика и бизнес
26 апреля, 18:38 UTC+3
ВТБ также не рассматривает возможность дополнительного размещения акций на бирже
Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. ВТБ не потребуется досоздавать резервы из-за санкций против "дочек" финансовой организации на Украине. Об этом заявил заместитель председателя правления банка Герберт Моос, выступая на годовом собрании акционеров в Санкт-Петербурге.

"Имеющийся портфель на Украине консервативно зарезервирован. Мы уже в 2014 году довели уровень резервов до 70% от портфеля. Поэтому мы сохраняем уровень резервов и считаем его пока адекватным. Введение санкций как таковых не требует досоздания резервов", - сказал он.

Моос также сообщил, что ВТБ не рассматривает возможность дополнительного размещения акций банка на бирже. "Никаких планов ни у нас, ни у государства, как у собственника акций, нет", - уточнил зампредседателя правления банка.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Космонавт Владимир Комаров
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин обсудил с кабмином реформу сельских клубов, в шутку удивившись некоторым идеям
2
Герман Греф купил "народные облигации" Минфина
3
Генпрокуратура признала "Открытую Россию" нежелательной организацией в РФ
4
ВКС России совершили более 23 тысяч боевых вылетов в Сирии
5
Европарламент начал процедуру лишения Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности
6
Движение аэроэкспрессов в аэропорт Внуково и обратно восстановлено
7
Перехватчик МиГ-31 упал в районе полигона в Бурятии
Темы дня
Загрузка...
Реклама