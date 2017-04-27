Курортный сбор, поддержку промышленности и развитие АПК обсудят на заседании кабмина

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ проведет в четверг заседание, на котором планируется в частности рассмотреть законопроект об экспериментальном введении курортного сбора в некоторых регионах РФ, выделить Минпромторгу субсидии на поддержку промышленности в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Первый вопрос повестки заседания - реализация в 2016 году государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. С докладом выступит министр сельского хозяйства Александр Ткачев.

Затем в закрытом режиме правительство обсудит девять законопроектов, среди которых - проект о проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Он предусматривает проведение с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года включительно эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой (курортного сбора) в названных субъектах РФ. Законопроект определяет категории граждан, которые освобождаются от уплаты курортного сбора, а также устанавливает для регионов лимит такого сбора на уровне не выше 100 рублей в сутки с человека. По итогам эксперимента будет принято решение о целесообразности введения курортного сбора на постоянной основе на всей территории России.

Еще один проект предполагает принятие Протокола об изменении Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности ВТО, который позволит организовать производство воспроизведенных лекарственных препаратов отечественными производителями с использованием иностранного патента на оригинальный лекарственный препарат для оказания помощи другим государствам. В повестке дня заседания стоит законопроект, уточняющий задачи государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса и ее предназначение, расширяющий структуру и перечень поставщиков информации и определяющий порядок подготовки аналитической информации с использованием системы. Будет рассмотрен и проект, предполагающий возможность наделения законом субъекта Федерации многофункциональных центров предоставления госуслуг полномочиями по регистрации рождения и смерти. Для привлечения инвестиций в свободный порта Владивосток планируется принять законопроект, обеспечивающий возможность перераспределения полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления и органами государственной власти субъекта Федерации.

Среди других документов - законопроект, совершенствующий регулирование в сфере обращения биомедицинских клеточных продуктов, поправки в Налоговый кодекс, освобождающие от НДС услуги по финансовой аренде (лизингу) важнейших и жизненно необходимых медицинских изделий. Еще один законопроект уточняет порядок расчета процентов по вознаграждению конкурсного управляющего при удовлетворении требований залогового кредитора за счет выручки от продаж предмета залога, в том числе при банкротстве застройщика. Наконец, планируется рассмотреть законопроект, предоставляющий право на создание ведомственной охраны Генеральной прокуратуре, Следственному комитету и Судебному департаменту при Верховном суде РФ, что позволит обеспечить надлежащую охрану их объектов.

Распределение резервов кабмина

Во второй части заседания кабмин утвердит выделение Минпромторгу России бюджетных ассигнований из резервного фонда правительства на обеспечение стабильного социально-экономического развития РФ в 2017 году. Ранее сообщалось, что на эти цели будет выделено порядка 107 млрд рублей. Деньги, в частности будут направлены российским организациям автомобилестроения на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных и инновационных проектов; производителям колесных транспортных средств на компенсацию части затрат; производителям техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива; производителям городского наземного электрического транспорта; производителям машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности; Российскому фонду технологического развития для внедрения наилучших доступных технологий и импортозамещения; российским организациям на компенсацию части затрат на производство и реализацию пилотных партий средств производства потребителям, а также на возмещение части затрат, связанных с приобретением грузового железнодорожного подвижного состава, в 2017 году, финансирование расходов лизинговых организаций на обеспечение легкой промышленности оборудованием на основе финансового лизинга.

Помимо этого планируется выделить Росавтодору из резервного фонда правительства 2 млрд 764,8 млн рублей на финансирование дорожной деятельности в республиках Бурятия и Тыва, Калининградской, Ростовской, Костромской, Рязанской и Ярославской областях. Минстрою из фонда планируется выделить 5 млрд 101,4 млн рублей на поддержку региональных программ формирования современной городской среды.

В завершение члены кабинета министров рассмотрят вопрос об образовании организационного комитета по подготовке и проведению празднования 200-летия со дня рождения Федора Достоевского. В состав организационного комитета предлагается включить представителей администрации президента, комитета Государственной думы по культуре, Минкультуры, Минобрнауки, Минэкономразвития, Минкомсвязи, Минфина, МИД, Роспечати, Росархива, органов исполнительной власти Алтайского края, Московской, Омской, Новгородской, Кемеровской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, представителей Русской православной церкви, средств массовой информации, руководителей музеев и других организаций.