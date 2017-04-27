Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.04:
$ 56.31
€ 61.51
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Курортный сбор, поддержку промышленности и развитие АПК обсудят на заседании кабмина

Экономика и бизнес
27 апреля, 0:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Правительство также утвердит выделение Минпромторгу бюджетных ассигнований из резервного фонда правительства на обеспечение стабильного социально-экономического развития РФ в 2017 году

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ проведет в четверг заседание, на котором планируется в частности рассмотреть законопроект об экспериментальном введении курортного сбора в некоторых регионах РФ, выделить Минпромторгу субсидии на поддержку промышленности в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Первый вопрос повестки заседания - реализация в 2016 году государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. С докладом выступит министр сельского хозяйства Александр Ткачев.

Затем в закрытом режиме правительство обсудит девять законопроектов, среди которых - проект о проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Он предусматривает проведение с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года включительно эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой (курортного сбора) в названных субъектах РФ. Законопроект определяет категории граждан, которые освобождаются от уплаты курортного сбора, а также устанавливает для регионов лимит такого сбора на уровне не выше 100 рублей в сутки с человека. По итогам эксперимента будет принято решение о целесообразности введения курортного сбора на постоянной основе на всей территории России.

Еще один проект предполагает принятие Протокола об изменении Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности ВТО, который позволит организовать производство воспроизведенных лекарственных препаратов отечественными производителями с использованием иностранного патента на оригинальный лекарственный препарат для оказания помощи другим государствам. В повестке дня заседания стоит законопроект, уточняющий задачи государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса и ее предназначение, расширяющий структуру и перечень поставщиков информации и определяющий порядок подготовки аналитической информации с использованием системы. Будет рассмотрен и проект, предполагающий возможность наделения законом субъекта Федерации многофункциональных центров предоставления госуслуг полномочиями по регистрации рождения и смерти. Для привлечения инвестиций в свободный порта Владивосток планируется принять законопроект, обеспечивающий возможность перераспределения полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления и органами государственной власти субъекта Федерации.

Среди других документов - законопроект, совершенствующий регулирование в сфере обращения биомедицинских клеточных продуктов, поправки в Налоговый кодекс, освобождающие от НДС услуги по финансовой аренде (лизингу) важнейших и жизненно необходимых медицинских изделий. Еще один законопроект уточняет порядок расчета процентов по вознаграждению конкурсного управляющего при удовлетворении требований залогового кредитора за счет выручки от продаж предмета залога, в том числе при банкротстве застройщика. Наконец, планируется рассмотреть законопроект, предоставляющий право на создание ведомственной охраны Генеральной прокуратуре, Следственному комитету и Судебному департаменту при Верховном суде РФ, что позволит обеспечить надлежащую охрану их объектов.

Распределение резервов кабмина

Во второй части заседания кабмин утвердит выделение Минпромторгу России бюджетных ассигнований из резервного фонда правительства на обеспечение стабильного социально-экономического развития РФ в 2017 году. Ранее сообщалось, что на эти цели будет выделено порядка 107 млрд рублей. Деньги, в частности будут направлены российским организациям автомобилестроения на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных и инновационных проектов; производителям колесных транспортных средств на компенсацию части затрат; производителям техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива; производителям городского наземного электрического транспорта; производителям машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности; Российскому фонду технологического развития для внедрения наилучших доступных технологий и импортозамещения; российским организациям на компенсацию части затрат на производство и реализацию пилотных партий средств производства потребителям, а также на возмещение части затрат, связанных с приобретением грузового железнодорожного подвижного состава, в 2017 году, финансирование расходов лизинговых организаций на обеспечение легкой промышленности оборудованием на основе финансового лизинга.

Помимо этого планируется выделить Росавтодору из резервного фонда правительства 2 млрд 764,8 млн рублей на финансирование дорожной деятельности в республиках Бурятия и Тыва, Калининградской, Ростовской, Костромской, Рязанской и Ярославской областях. Минстрою из фонда планируется выделить 5 млрд 101,4 млн рублей на поддержку региональных программ формирования современной городской среды.

В завершение члены кабинета министров рассмотрят вопрос об образовании организационного комитета по подготовке и проведению празднования 200-летия со дня рождения Федора Достоевского. В состав организационного комитета предлагается включить представителей администрации президента, комитета Государственной думы по культуре, Минкультуры, Минобрнауки, Минэкономразвития, Минкомсвязи, Минфина, МИД, Роспечати, Росархива, органов исполнительной власти Алтайского края, Московской, Омской, Новгородской, Кемеровской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, представителей Русской православной церкви, средств массовой информации, руководителей музеев и других организаций.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Ткачев, Александр Николаевич Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Космонавт Владимир Комаров
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Клинцевич: Россия сможет жестким образом ответить на возможную агрессию со стороны США
2
Гроб с останками предположительно русского генерала найден в Турции
3
В Калининграде задержаны 12 членов террористической группировки
4
Путин обсудил с кабмином реформу сельских клубов, в шутку удивившись некоторым идеям
5
Мэрия Киева для переименования улицы Жукова выбрала вариант националистов из "Азова"
6
"Почта России" считает необоснованными обвинения Россвязи
7
В подъезде дома на севере Москвы застрелили адвоката
Темы дня
Загрузка...
Реклама