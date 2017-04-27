Министр нефти Венесуэлы намерен обсудить с Новаком дальнейшее сокращение добычи

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Министр нефтяной промышленности Венесуэлы Нельсон Мартинес намерен в ближайшее время провести переговоры с главой Минэнерго РФ Александром Новаком. Темой переговоров станет продление соглашения о сокращении добычи нефти, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.
По его данным, Мартинес прибудет в Москву в самое ближайшее время: после поездки в Алжир, где его в среду принимал алжирский коллега Нуреддин Бутарфа. Министры приняли решение поддержать пролонгацию соглашения ОПЕК и стран вне ОПЕК.
Ранее стало известно о том, что переговоры с Новаком на следующей неделе по тому же вопросу проведет министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех.
Очередная конференция ОПЕК, на которой планируется обсудить вопрос о пролонгации соглашения о сокращении добычи нефти, состоится 25 мая в Вене. Ранее ОПЕК и 11 стран - экспортеров нефти, не входящих в организацию, взяли на себя обязательство в первом полугодии 2017 года сократить добычу на 1,8 млн баррелей в сутки относительно уровня октября 2016 года.