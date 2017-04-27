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"Газпром" увеличил требования к "Нафтогазу" до $37 млрд

Экономика и бизнес
27 апреля, 11:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Сумма включает в себя долг за поставленный в мае - июне 2014 года газ, оплату по обязательству "бери или плати" за 2012 - 2016 годы, а также пени за просрочку оплаты

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. "Газпром" в Стокгольмском суде уточнил сумму требований к "Нафтогазу Украины" до $37 млрд с $31,759 млрд, говорится в годовом отчете российского газового холдинга по международным стандартам финансовой отчетности.

Данная сумма "включает требования по оплате задолженности за поставленный в мае - июне 2014 года газ, оплату по обязательству "бери или плати" за 2012 - 2016 годы, а также пени за просрочку оплаты газа", отмечается в отчете.

Как сообщалось ранее, суд планирует вынести решение о пересмотре условий транзита с "Нафтогаз Украины" 30 июня 2017 года.

В январе "Газпром" направил "Нафтогазу" счет на оплату газа, не выбранного украинской компанией во II - IV кварталах 2016 года по условию "бери или плати" на сумму 5,319 млрд. Украинская сторона заявила, что не будет его оплачивать до вынесения решения суда в Стокгольме. С ноября 2015 года Украина не импортировала газ по действующему контракту с "Газпромом".

"Газпром" против "Нафтогаза"

"Газпром" в 2014 году обратился в арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с просьбой об арбитраже с целью взыскания с НАК "Нафтогаз Украины" неоплаченной задолженности за природный газ и процентов за указанную задолженность. В тот же день "Нафтогаз Украины" обратился в арбитраж с требованиями о ретроактивном изменении цены на природный газ, возмещении всех переплат, осуществленных с 20 мая 2011 года в размере не менее 6 млрд долларов и отмене положения контракта, запрещающего реализацию поставляемого по нему природного газа за пределами Украины. Дела были консолидированы.

Позднее "Нафтогаз" подал второй иск, потребовав обязать "Газпром" выплатить компенсацию за снижение объемов транзита в размере $3,2 млрд и еще $3 млрд за низкую транзитную ставку. "Газпром" в свою очередь направил в Стокгольмский международный арбитраж уточненные требования к "Нафтогазу" - после добавления оплаты за невыбранные в третьем квартале 2015 года объемы общая сумма требований выросла до $31,759 млрд. Сумма исковых претензий "Нафтогаза Украины" к "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже составила $26,6 млрд.

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