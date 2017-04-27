Инвестиции в пилотную Кольскую опорную зону Арктики составят 500 млрд

МУРМАНСК, 27 апреля. /ТАСС/. Сумма инвестиций по проектам в рамках создания Кольской опорной зоны Арктики составит почти 500 млрд рублей. Об этом сказала в областном парламенте губернатор региона Марина Ковтун.

"В основе Кольской опорной зоны - пул из более чем 30 взаимоувязанных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций почти в 500 млрд рублей", - сказала она.

Опорная зона Арктики

Принцип развития Арктики с помощью опорных зон был озвучен летом минувшего года. Такой подход предусмотрен проектом федерального закона "О развитии Арктической зоны Российской Федерации". Планируется, что опорные зоны будут формироваться как комплексные проекты - все мероприятия, направленные на социально-экономическое развитие Арктической зоны, будут связаны друг с другом на всех этапах.

Новый подход стал альтернативой ранее рассматривавшемуся отраслевому принципу, который подразумевал объединение проектов по отраслям экономики на федеральном уровне. Региональный принцип, по мнению разработчиков закона, более эффективен.

Мурманская область была названа пилотным регионом, где будет создаваться опорная арктическая зона. Для ее развития в Мурманске был создан межведомственный проектный офис, в состав которого вошли представители федеральных и региональных ведомств, а также предприятий, работающих на территории области, и научно-экспертных организаций. Он взял на себя функцию координатора работы по развитию опорной зоны.

Кольская опорная зона предусматривает реализацию более 30 масштабных инвестпроектов. По отраслевому принципу они объединены в семь кластеров: транспортно-логистический, морехозяйственный сервисный, нефтегазохимический, горно-химический и металлургический, рыбохозяйственный, туристско-рекреационный, научно- образовательный.

Развитие первых двух из них непосредственно завязано на арктические проекты, деятельность остальных сможет косвенно способствовать освоению Арктики, но должна напрямую повлиять на социально-экономическое развитие региона.

Проекты Кольской опорной зоны

Крупнейшими проектами в Кольской опорной зоне являются проект "Новатэк" по созданию центра строительства крупнотоннажных морских сооружений и строительство "Роснефтью" береговой базы обеспечения арктических проектов. Также в пул входят проекты крупнейших добывающих компаний региона - "Кольской ГМК", "Апатита" и "СЗФК", связанные с развитием рудной базы, модернизацией действующих производств. Также этими компаниями разработаны перспективные проекты, направленные на производство новых для региона видов продукции: диоксида титана, редких и редкоземельных металлов, хромовых сплавов.

Якорным проектом Кольской опорной зоны является комплексное развитие Мурманского транспортного узла. Он предусматривает появление на базе Мурманского морского порта круглогодичного глубоководного морского центра по переработке наливных и навалочных грузов, в том числе для снабжения арктических месторождений и промышленных центров, расположенных вдоль трассы Северного морского пути. Узел позволит интегрировать порт Мурманска в международные транспортные коридоры и будет способствовать развитию инфраструктуры и производственных мощностей для сервисного обслуживания мореплавания по трассам Северного морского пути.