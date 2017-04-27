Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.04:
$ 56.97
€ 62.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Инвестиции в пилотную Кольскую опорную зону Арктики составят 500 млрд

Экономика и бизнес
27 апреля, 12:54 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 27, апреля. /ТАСС

В настоящее время Кольская опорная зона предусматривает реализацию более 30 масштабных инвестпроектов, объединенных в семь различных кластеров в зависимости от тип отрасли

Поделиться
Материал из 1 страницы

МУРМАНСК, 27 апреля. /ТАСС/. Сумма инвестиций по проектам в рамках создания Кольской опорной зоны Арктики составит почти 500 млрд рублей. Об этом сказала в областном парламенте губернатор региона Марина Ковтун.

"В основе Кольской опорной зоны - пул из более чем 30 взаимоувязанных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций почти в 500 млрд рублей", - сказала она.

Опорная зона Арктики

Принцип развития Арктики с помощью опорных зон был озвучен летом минувшего года. Такой подход предусмотрен проектом федерального закона "О развитии Арктической зоны Российской Федерации". Планируется, что опорные зоны будут формироваться как комплексные проекты - все мероприятия, направленные на социально-экономическое развитие Арктической зоны, будут связаны друг с другом на всех этапах.

Новый подход стал альтернативой ранее рассматривавшемуся отраслевому принципу, который подразумевал объединение проектов по отраслям экономики на федеральном уровне. Региональный принцип, по мнению разработчиков закона, более эффективен.

Мурманская область была названа пилотным регионом, где будет создаваться опорная арктическая зона. Для ее развития в Мурманске был создан межведомственный проектный офис, в состав которого вошли представители федеральных и региональных ведомств, а также предприятий, работающих на территории области, и научно-экспертных организаций. Он взял на себя функцию координатора работы по развитию опорной зоны.

Кольская опорная зона предусматривает реализацию более 30 масштабных инвестпроектов. По отраслевому принципу они объединены в семь кластеров: транспортно-логистический, морехозяйственный сервисный, нефтегазохимический, горно-химический и металлургический, рыбохозяйственный, туристско-рекреационный, научно- образовательный.

Развитие первых двух из них непосредственно завязано на арктические проекты, деятельность остальных сможет косвенно способствовать освоению Арктики, но должна напрямую повлиять на социально-экономическое развитие региона.

Проекты Кольской опорной зоны

Крупнейшими проектами в Кольской опорной зоне являются проект "Новатэк" по созданию центра строительства крупнотоннажных морских сооружений и строительство "Роснефтью" береговой базы обеспечения арктических проектов. Также в пул входят проекты крупнейших добывающих компаний региона - "Кольской ГМК", "Апатита" и "СЗФК", связанные с развитием рудной базы, модернизацией действующих производств. Также этими компаниями разработаны перспективные проекты, направленные на производство новых для региона видов продукции: диоксида титана, редких и редкоземельных металлов, хромовых сплавов.

Якорным проектом Кольской опорной зоны является комплексное развитие Мурманского транспортного узла. Он предусматривает появление на базе Мурманского морского порта круглогодичного глубоководного морского центра по переработке наливных и навалочных грузов, в том числе для снабжения арктических месторождений и промышленных центров, расположенных вдоль трассы Северного морского пути. Узел позволит интегрировать порт Мурманска в международные транспортные коридоры и будет способствовать развитию инфраструктуры и производственных мощностей для сервисного обслуживания мореплавания по трассам Северного морского пути.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Клинцевич: Россия сможет жестким образом ответить на возможную агрессию со стороны США
2
"Газпром" увеличил требования к "Нафтогазу" до $37 млрд
3
В подъезде дома на севере Москвы застрелили адвоката
4
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
5
Захарова напомнила американской ведущей о необходимости выбирать выражения
6
СК опроверг информацию о перегрузке разбившегося под Сочи Ту-154
7
Суд арестовал 23 объекта недвижимости экс-главы Марий Эл
Темы дня
Загрузка...
Реклама