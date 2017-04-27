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Fortum и "Роснано" инвестируют до 30 млрд руб. в ветроэнергетику в РФ

Экономика и бизнес
27 апреля, 16:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Ориентировочный срок инвестиций - пять лет, финансирование будет осуществляться из капитала инвестиционного партнерства и за счет получения российского проектного финансирования

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Финская энергетическая компания Fortum и группа "Роснано" договорились о создании Фонда развития ветроэнергетики в России. Об этом говорится в сообщениях Fortum и "Роснано".

В рамках сотрудничества компании будут заниматься поиском возможности расширить портфель проектов в сфере ветрогенерации в России на основе договоров о предоставлении мощности (ДПМ).

"Роснано" и Fortum на паритетной основе собираются инвестировать совокупно 30 млрд руб. в эти проекты. Ориентировочный срок инвестиций - пять лет. Финансирование проектов будет осуществляться из капитала инвестиционного партнерства и за счет получения российского проектного финансирования.

В "Роснано" также отметили, что в ряде крупнейших банков уже высказали заинтересованность в участии в проекте.

"Стороны рассматривают возможность за пять лет построить и ввести в эксплуатацию ветропарки совокупной мощностью в несколько сотен МВт, что позволит занять значительную долю российского рынка ветроэнергетики", - говорится в сообщении группы "Роснано".

"Будущий прогресс будет зависеть от нескольких факторов, таких как необходимые на российском рынке условия по локализации компонентов для ветроэнергетического оборудования, так и итогов конкурса", - отмечается в сообщении Fortum.

Согласно долгосрочному плану развития Fortum, компания планирует увеличить мощности ветрогенерации в России до 500 МВт. В 2017 году Fortum завершает в России строительство ветропарка мощностью 35 МВт в Ульяновске на основе ДПМ сроком на 15 лет. Стороны планируют рассмотреть возможность включения в будущем этого ветропарка в периметр партнерства.

Ранее сообщалось, что конкурсный отбор инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на 2018-2021 годы пройдет с 29 мая по 9 июня 2017 года. Окончательные итоги отбора будут подведены до 30 июня 2017 года.

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