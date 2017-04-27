Председателем набсовета Московской биржи вновь назначен Алексей Кудрин

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин вновь назначен на должность председателя наблюдательного совета Московской биржи. Об этом говорится в сообщении биржи по итогам годового собрания акционеров.

В состав наблюдательного совета, помимо Кудрина, вошли 11 человек. В частности, первый заместитель генерального директора РФПИ Анатолий Браверман, зампред наблюдательного совета НКО АО НРД Олег Вьюгин, зампред наблюдательного совета Мосбиржи Андрей Голиков, член наблюдательного совета АК "Алроса" Мария Гордон, главный аудитор Банка России Валерий Горегляд, председатель наблюдательного совета банка НКЦ Юрий Денисов, зампред правления Сбербанка России Белла Златкис, президент группы компаний IBS Анатолий Карачинский, независимый консультант Данкэн Патэрсон, гендиректор Федерации европейских фондовых бирж AISBL Райнер Рисс, председатель правления Мосбиржи Александр Афанасьев.

Также акционеры Московской биржи одобрили выплату дивидендов в размере 7,68 руб. на одну акцию. Таким образом, биржа выплатит акционерам 69,3% от прибыли.

Прибыль Московской биржи в 2016 году составила 25,18 млрд руб. по МСФО (падение на 9,6% против прибыли 2015 г.), снизившись впервые за пять лет. По итогам 2015-го биржа заплатила по 7,11 руб. на акцию, то есть 58,2% от прибыли.