Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.04:
$ 56.97
€ 62.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Председателем набсовета Московской биржи вновь назначен Алексей Кудрин

Экономика и бизнес
27 апреля, 17:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

В состав наблюдательного совета, помимо главы Центра стратегических разработок, вошли 11 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин вновь назначен на должность председателя наблюдательного совета Московской биржи. Об этом говорится в сообщении биржи по итогам годового собрания акционеров.

В состав наблюдательного совета, помимо Кудрина, вошли 11 человек. В частности, первый заместитель генерального директора РФПИ Анатолий Браверман, зампред наблюдательного совета НКО АО НРД Олег Вьюгин, зампред наблюдательного совета Мосбиржи Андрей Голиков, член наблюдательного совета АК "Алроса" Мария Гордон, главный аудитор Банка России Валерий Горегляд, председатель наблюдательного совета банка НКЦ Юрий Денисов, зампред правления Сбербанка России Белла Златкис, президент группы компаний IBS Анатолий Карачинский, независимый консультант Данкэн Патэрсон, гендиректор Федерации европейских фондовых бирж AISBL Райнер Рисс, председатель правления Мосбиржи Александр Афанасьев.

Также акционеры Московской биржи одобрили выплату дивидендов в размере 7,68 руб. на одну акцию. Таким образом, биржа выплатит акционерам 69,3% от прибыли.

Прибыль Московской биржи в 2016 году составила 25,18 млрд руб. по МСФО (падение на 9,6% против прибыли 2015 г.), снизившись впервые за пять лет. По итогам 2015-го биржа заплатила по 7,11 руб. на акцию, то есть 58,2% от прибыли.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Кудрин, Алексей Леонидович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Причиной столкновения российского судна в Черном море мог стать туман
2
Экс-глава антикоррупционного главка МВД Сугробов приговорен к 22 годам колонии
3
Захарова напомнила американской ведущей о необходимости выбирать выражения
4
Исследовательское судно ЧФ РФ затонуло в Черном море после столкновения у пролива Босфор
5
Москва осуждает удар ВВС Израиля в районе аэропорта Дамаска
6
Космический аппарат Cassini начал изучение пространства между Сатурном и его кольцами
7
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама