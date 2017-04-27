Путин одобрил выплату госкомпаниями дивидендов в размере 50% прибыли

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин одобрил выплату в основном госкомпаниями дивидендов в размере 50% прибыли. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер Игорь Шувалов.

"Президент одобрил представленный правительством подход о выплате в основном госкомпаниями дивидендов в основном 50% от прибыли", - сказал Шувалов журналистам.