Зампред правления "Газпрома": компания не боится низких цен на газ

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. "Газпром" не боится низких цен на газ, ранее газовый холдинг генерировал прибыль и при цене $90 за тыс. куб. м, заявил на телефонной конференции зампред правления "Газпрома" Александр Медведев.

"Я помню время, когда цена была $90, и мы генерировали прибыль. Думаю, что до ниже $90 дело не дойдет. У нас запас прочности очень большой", - сказал он, отвечая на вопрос о безубыточной для "Газпрома" цене на газ.

Медведев также подтвердил прогноз по уровню средней экспортной цены газа в Европу на текущий год в $180-190 за тысячу кубометров. В прошлом году данный показатель составлял $167. При этом "Газпром" по- прежнему рассчитывает на возможное превышение в 2017 г. объема экспорта в Европу над уровнем прошлого года. "Уровень экспорта может даже превысить уровень прошлого года, первый квартал подтвердил наши прогнозы", - сказал Медведев.

По его словам, выручка "Газпрома" от экспорта газа в текущем году может вырасти до $35 млрд с $30 млрд в прошлом году.

Ранее он сообщал ТАСС, что экспорт в Европу в 2017 г. может превысить 180 млрд куб. м.

"Газпром" в 2016 г. увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 12,5% по сравнению с 2015 г. - до более 179,3 млрд куб. м, что стало историческим максимумом.

В частности, экспорт "Газпрома" в Великобританию составил 17,8 млрд куб. м газа (рост на 59,9%), во Францию - 11,5 млрд куб. м (на 18,1%), в Польшу - на 24,2% (11,1 млрд куб. м), в Австрию - на 37,9% (6,1 млрд куб. м), в Голландию - на 77,1% (4,2 млрд куб. м), в Данию - на 156,2% (1,7 млрд куб. м).

По сравнению с 2015 г. положительную динамику объема закупок продемонстрировали, в частности, Италия - поставки увеличились на 1,1%, до 24,7 млрд куб. м, Болгария - на 2,1%, до 3,18 млрд куб. м, Греция - на 35%, до 2,68 млрд куб. м, Сербия - на 4,3%, до 1,75 млрд куб. м, Румыния - на 740%, до 1,48 млрд куб. м, Хорватия - на 54,8%, до 0,76 млрд куб. м, Македония - на 56,5%, до 0,21 млрд куб. м.