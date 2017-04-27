Жители многоэтажек смогут подавать коллективные иски на ресурсоснабжающие компании

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Жители многоквартирных домов получат возможность подавать коллективные иски на ресурсоснабжающие компании, если те предоставляют некачественные коммунальные услуги, говорится в пресс-релизе Министерства строительства и ЖКХ России.
Согласно разработанным министерством поправкам в Жилищный кодекс, граждане смогут обращаться с заявлениями на имя председателя совета дома, ТСЖ или ЖСК (в зависимости от выбранной формы управления), а председатели в свою очередь смогут отправиться с коллективным иском в суд.
"Сейчас многие компании рассчитывают на то, что большинство жителей не станут заниматься обращениями в суд, а вот председатель дома вполне сможет составить один иск за всех собственников и потребовать для них справедливой компенсации. Таким образом, мы планируем ввести прямой стимул для коммунальных предприятий добросовестно выполнять свою работу и оперативно устранять возникающие нарушения", - цитирует пресс-служба слова заместителя министра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса.