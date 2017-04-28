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Роспотребнадзор: продажа спиртных напитков в интернете вызовет рост алкоголизации

Экономика и бизнес
28 апреля, 9:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Глава ведомства Анна Попова также заявила, что в интернете невозможно что-либо в полной мере контролировать и регулировать

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Роспотребнадзор выступает против легализации продажи алкоголя через интернет, так как это ухудшит ситуацию с алкоголизацией в стране. Об этом ТАСС заявила глава ведомства Анна Попова.

"Я категорически против. Во-первых, сегодня невозможно в интернете что-либо в полной мере контролировать и регулировать. А во-вторых, сегодня совершенно очевидны возможности интернета даже при блокировании тех или иных сайтов немедленно создавать несколько "зеркал", - сказала она.

Попова подчеркнула, что эта мера приведет к росту алкоголизации населения. "Мы только-только с 2009 года, включив все государственные механизмы, достигли перелома тренда к росту алкоголизации, и этот шаг ухудшит ситуацию", - отметила глава ведомства.

История вопроса

В 2016 году Минэкономразвития предложило максимально снять ограничения на дистанционную торговлю алкоголем, сигаретами, лекарствами, медицинскими изделиями, ювелирными изделиями, а также отдельными продовольственными товарами. В настоящее время законопроект о легализации продажи алкоголя через интернет разрабатывается в Минпромторге.

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Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее заявлял, что надеется на легализацию дистанционной продажи алкоголя уже до конца 2017 года. По его словам, Минпромторг готов поддержать электронную продажу всех алкогольных напитков, хотя Минздрав одобряет продажу только слабоалкогольных. По мнению Мантурова, разницы между обычным магазином и интернет-магазином фактически нет, поскольку нарушить ограничения можно в обоих случаях - например, продавец допустит продажу спиртного несовершеннолетним или покупатель воспользуется чужой картой.

По словам замминистра экономического развития Олега Фомичева, основные трудности при разработке законопроекта связаны с установлением способов контроля над возрастом покупателей и временем продаж. Других препятствий к разрешению продажи алкоголя в интернете, кроме определения возраста покупателя и ограничения времени продаж, Минэкономразвития не видит.

Мантуров, в свою очередь, заявлял, что доставка должна осуществляться только в часы, когда в РФ разрешена торговля алкоголем. Принимать покупку сможет только совершеннолетний, а расплатиться можно будет лишь банковской картой.

Идею продажи алкоголя через интернет поддержало и Росалкогольрегулирование. При этом ведомство настаивает на досудебной блокировке сайтов, которые будут нарушать законодательство в этой сфере.

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