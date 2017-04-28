Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.04:
$ 56.97
€ 62.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чистая прибыль "Ростеха" по МСФО за 2016 год снизилась на 11%

Экономика и бизнес
28 апреля, 9:13 UTC+3 МОСКВА, 28 апреля./ТАСС

Консолидированная чистая прибыль входящих в госкорпорацию "Вертолетов России" по МСФО снизилась по сравнению с предыдущим годом на 47,8%

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 апреля./ТАСС/. Чистая прибыль госкорпорации "Ростех" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2016 год снизилась по сравнению с предыдущим годом на 11% и составила 88 млрд рублей, говорится в годовом отчете корпорации.

При этом выручка корпорации выросла на 11% и достигла 1,266 трлн рублей. Показатель EBITDA за отчетный период составил 268 млрд рублей, что на 6% больше, чем годом ранее.

Суммарный объем инвестиций по итогам года вырос на 10%, до 142 млрд рублей. При этом объем поставок продукции военного назначения АО "Рособоронэкспорт" увеличился на 3%, до 13,1 млрд долларов, объем производства гражданской продукции вырос на 11%, до 374 млрд рублей.

Средняя ежемесячная зарплата сотрудников корпорации возросла на 7%, до уровня в 44 тыс. рублей.

Среди ключевых событий года - поставки 151 вертолета в Индию, запуск процедуры докапитализации подконтрольного "Ростеху" Новикомбанка, назначение нового генерального директора "Автоваза", запуск пяти новых линий концерна "Калашников", открытие международного аэропорта Жуковский, завершение поставок зенитно-ракетных систем С-300 в Ираню. Кроме того, Россия и Индия подписали соглашение о производстве совместного вертолета Ка-226Т.

Генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что госкорпорация рассчитывает увеличить выручку от реализации гражданской продукции за счет телекоммуникационных систем и систем безопасности. 

"Основными источниками роста выручки гражданской продукции станут телекоммуникации и системы безопасности. Общий объем инвестиций оценивается в 1 трлн рублей. При этом использование бюджетных источников финансирования инвестиционной программы будет сведено к минимуму", - отметил он, говоря о развитии радиоэлектронного кластера.

Среднегодовой темп роста выручки холдингов и организаций этого кластера должен составить 22,4% в год. В структуре выручки кластера доля гражданской продукции будет доведена до 60%.

В целом "Ростех" намерен развивать такие направления, как электроника, IT, автоматизация, системы управления, робототехника, новые материалы.

"Вертолеты России"

Консолидированная чистая прибыль холдинга "Вертолеты России" (входит в ГК "Ростех") по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2016 года снизилась по сравнению с предыдущим годом на 47,8%, до 15,2 млрд рублей.

В 2015 года чистая прибыль холдинга составила 29,2 млрд рублей.

Консолидированная выручка при этом в 2016 году снизилась на 2,3%, до 193,1 млрд рублей.

"Вертолеты России" - единственный разработчик и производитель вертолетов в России, в его состав входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами.

ГК "Ростех" снизила чистую прибыль за 2016 год на 11%, до 88 млрд рублей. При этом выручка корпорации напротив, выросла на 11% и достигла 1,266 трлн рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп хочет получить от Южной Кореи $1 млрд за развертывание ПРО THAAD
2
В России вступают в силу новые правила выплат по ОСАГО
3
Тиллерсон заявил, что РФ и США не решали свои крупные проблемы в ходе его визита в Москву
4
Белый дом причислил предполагаемую изоляцию России в ООН к достижениям Трампа
5
Аргентинская писательница — о жизни в Москве и том, почему русские не улыбаются
6
Стивен Хокинг назвал искусственный интеллект "возможным убийцей человеческой цивилизации"
7
На лидера украинских радикалов Ляшко завели дело о незаконном обогащении
Темы дня
Загрузка...
Реклама