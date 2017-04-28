Выплаты вкладчикам Владпромбанка, банков Спурт и Сибэс начнутся не позднее 12 мая

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Выплаты страхового возмещения вкладчикам Владпромбанка и банка Сибэс, у которых ЦБ в пятницу отозвал лицензии, а также банка Спурт, где был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов, начнутся не позднее 12 мая. Об этом говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе не позднее 5 мая.
Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 28 апреля 2017 года, напоминает АСВ.
Согласно данным отчетности, по величине активов омский "Сибэс" по состоянию на 1 апреля занимал 352-е место в банковской системе России, владимирский Владпромбанк - 287-е место. Татарстанский Спурт банк, по информации портала "Банки.ру", на 1 апреля по величине активов занимал 194-е место среди российских банков.