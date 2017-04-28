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Рубль ускорил снижение к доллару и евро после решения ЦБ по ставке

Экономика и бизнес
28 апреля, 13:32 UTC+3
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Рубль ускорил снижение к доллару и евро после решения ЦБ РФ понизить ключевую ставку до 9,25% - данные торгов.

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