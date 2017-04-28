Власти Татарстана создают организацию для компенсации потерь вкладчикам проблемных банков

КАЗАНЬ, 28 апреля. /ТАСС/. Власти Татарстана создают коммерческую организацию, которая будет компенсировать потери юридических и физических лиц, пострадавших от деятельности кредитно-финансовых учреждений и недобросовестных застройщиков в республике.

"С целью поддержки юридических и физических лиц, пострадавших от деятельности кредитно-финансовых учреждений и недобросовестных застройщиков в Республике Татарстан, создается специализированная организация, которой планируется безвозмездно передать крупные инвестиционно привлекательные земельные участки для комплексного освоения", - сообщила пресс-служба Министерства экономики республики.

Предполагается, что указанные участки позволят сгенерировать поступление денежных средств от коммерческой деятельности. Их в свою очередь планируется направить на компенсацию потерь от деятельности банков Татарстана, у которых была отозвана лицензия, и недобросовестных застройщиков в Республике Татарстан. Первоначально деятельность специализированной организации будет направлена на поддержку вкладчиков Татфондбанка и Интехбанка, а также "ТФБ финанс", в последующим категории лиц планируется расширить.

Компенсация будет производиться по результатам конкурсного производства данных организаций, условия и порядок сейчас прорабатываются. Кроме того, деятельность специализированной организации также будет направлена на консолидацию прав требований с целью проведения процедуры банкротства указанных банков с максимальной эффективностью для пострадавших вкладчиков. В первую очередь акцент будет сделан на обеспечении объективной стоимости реализации конкурсной массы.

Чтобы предоставить земельные участки, власти республики оперативно готовят дополнения в Земельный кодекс Республики Татарстан, в мае планируется их рассмотрение в Государственном Совете Татарстана. Кроме того, соответствующие изменения будут внесены в нормативные акты президента Татарстана и правительства республики. Земельные участки планируется передать специализированной организации распоряжением президента Татарстана.

Также сообщается, что президент республики Рустам Минниханов доложил о принимаемых мерах президенту Российской Федерации Владимиру Путину, и они получили поддержку.