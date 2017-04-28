МЭР ожидает дальнейшего снижения реальных процентных ставок в ближайшие месяцы

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Минэкономразвития ожидает дальнейшего снижения реальных процентных ставок в ближайшие месяцы, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин, комментируя решение Банка России снизить ключевую ставку до 9,25% годовых.
"Ожидаю продолжения смягчения денежно-кредитных условий в ближайшие месяцы, как по каналу реальных процентных ставок, так и обменного курса. При этом Банк России должен продолжить внимательно оценивать все риски, так как его главная цель не уровень инфляции текущего года, а долгосрочная ценовая стабильность, предсказуемость инфляционной динамики для населения и бизнеса", - сказал он.
Орешкин добавил, что, как он уже отмечал в рамках презентации прогноза до 2020 года, Банк России реагирует на продолжающееся замедление инфляции и сохранение крепкого курса рубля.
В пятницу Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 9,25% годовых. Регулятор снижает ставку второй раз подряд в текущем году. ЦБ отмечает приближение инфляции к целевому уровню в 4% и продолжающееся снижение инфляционных ожиданий, а также восстановление экономической активности. Вместе с тем инфляционные риски сохраняются, подчеркивает Банк России.