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Россияне прогнозируют курс 58 рублей за доллар через год

Экономика и бизнес
28 апреля, 14:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

По данным ВЦИОМ, измерения зарегистрировали важную долгосрочную тенденцию: прочную уверенность населения в фундаментальной устойчивости нацвалюты

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Россияне через год ожидают курс доллара на уровне 58 рублей. Таковы данные социологического опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и опубликованного на сайте организации.

Официальный курс доллара, установленный Банком России на 28 апреля, составляет 56,97 рубля за доллар.

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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

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Прогнозы россиян относительно стоимости американской валюты в апреле, по отношению к марту, изменились незначительно, отмечает ВЦИОМ. "Граждане, давшие свой прогноз на три месяца/год вперед, в марте называли цену в 60 руб., в апреле - 59 руб. (через 3 месяца) и 59 руб. и 58 руб. (через год)", - отмечают социологи. По данным ВЦИОМ, измерения также зарегистрировали важную долгосрочную тенденцию: прочную уверенность населения в фундаментальной устойчивости национальной валюты. Исследователи отмечают, что ни в один из предыдущих кризисов такая уверенность не была столь выраженной.

"Год назад кто-нибудь мог себе представить, что одной из животрепещущих проблем российской экономики весной 2017 года станет чрезмерное укрепление рубля? Оказывается - мог. Как ни странно, но самый точный прогноз в этом отношении выдали рядовые граждане", - приводится в сообщении комментарий эксперта ВЦИОМ Олега Чернозуба результатов исследования.

"Если допустить, что "народный прогноз" отражает некоторые фундаментальные закономерности и является фактором экономического поведения как минимум домохозяйств, то можно сделать следующий прогноз: на фоне сохранения устойчивой тенденции к укреплению в краткосрочной перспективе рубль ослабнет. Ближайшая цель - 60, с вероятностью пиковых значений в районе 65 рублей за доллар", - сказал Чернозуб.

Инициативный всероссийский опрос "Спутник" проведен ВЦИОМ 25-27 марта и 25-27 апреля 2017 г. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

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