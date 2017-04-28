ЦБ готовит консультативный доклад о системе гарантирования на финансовом рынке

МОСКВА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Мари Месропян, Елена Петешова/. Банк России намерен опубликовать доклад о страховании инвестиций на финансовом рынке, который будет обсуждаться с участниками рынка, сообщили ТАСС в пресс-службе ЦБ.

"Банк России готовит к публикации консультативный доклад, посвященный системам гарантирования на финансовом рынке, чтобы обсудить с участниками рынка предложения регулятора в этой области", - сообщила пресс-служба регулятора.

Каких именно секторов финансового рынка коснется этот доклад, пресс-служба не пояснила. Источник, знакомый с деталями подготовки доклада, уточнил ТАСС, что документ будет опубликован в конце мая и в нем будет идти речь о страховании инвестиций на фондовом рынке и в кредитно-потребительских кооперативах (КПК).

Сейчас в России действует система гарантирования вкладов физических лиц в банках (до 1,4 млн руб.) и пенсионных накоплений (нет лимита), фонд формирует Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

На страховом рынке аналог системы гарантирования есть в обязательных видах страхования - ОСАГО, страховании ответственности перевозчиков и владельцев опасных объектов, а также в одном добровольном виде - агростраховании с господдержкой. Страховщики, которые занимаются этими видами бизнеса, объединены в соответствующие союзы и обязаны делать отчисления в компенсационные фонды. Деньги из компенсационных фондов идут на выплаты по страховым полисам компаний-членов союза, которые обанкротились или лишились лицензии. В других добровольных видах страхования - например, КАСКО - системы гарантирования нет, и на выплату от обанкротившегося страховщика можно рассчитывать разве что в рамках процедуры банкротства.

Страхование инвестиций на фондовом рынке

В середине января депутаты внесли в Госдуму законопроект о страховании инвестиций на фондовом рынке. Из него следует, что страховаться будут только денежные средства и ценные бумаги на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС). Для этого будет формироваться фонд из взносов брокеров, управляющих компаний и спецдепозитариев, которые хранят и ведут учет ценных бумаг в рамках ИИС.

Страховыми случаями являются аннулирование лицензии профучастника рынка ценных бумаг и отзыв лицензии у банка, который одновременно является профучастником рынка ценных бумаг. Максимальный размер страхового возмещения - 1,4 млн рублей.

Законопроект предполагает, что управлять этим фондом должно АСВ. Но от этой идеи намерены отказаться, так как у инвесторов это может создать ложное представление, что возвратность инвестиций гарантируется государством. Поэтому в документ будут внесены правки, которые передадут организацию выплат на фондовом рынке Фонду по защите прав вкладчиков и акционеров, сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы Анатолий Аксаков. Совет Фонда одобрил концепцию по его развитию, в том числе, в целях защиты прав граждан - владельцев ИИС, сообщил его представитель.

Страхование инвестиций в кредитно-потребительских кооперативах

КПК - это добровольное объединение граждан (пайщиков), которые делают туда членские взносы. Впоследствии эти деньги выделяются пайщикам под процент на определенные нужды. КПК регулируются Банком России, но система страхования инвестиций не распространяется на средства пайщиков. В 2013 году была идея распространить страховку АСВ на средства в КПК, но она так и не была реализована. Поэтому до сих пор в случае банкротства кооператива удовлетворение требований пайщиков происходит в ходе конкурсного производства.