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Новак обсудил с министром нефти Венесуэлы продление сделки с ОПЕК и проекты с "Роснефтью"

Экономика и бизнес
28 апреля, 16:38 дата обновления: 28 апреля, 16:55 UTC+3

По словам главы Минэнерго РФ, встреча с Нельсоном Мартинесом прошла 27 апреля. Стороны также обсудили ситуацию на рынках

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Глава Минэнерго РФ Александр Новак 27 апреля обсудил продление сделки с ОПЕК по сокращению добычи нефти и проекты с "Роснефтью" с министром нефтяной промышленности Венесуэлы Нельсоном Мартинесом. Об этом российский министр сообщил журналистам.

"С Мартинесом мы встречались вчера. Мы обсуждали вопросы взаимодействия России и Венесуэлы, у нас же очень много проектов (совместных - прим. ТАСС), и ситуацию на рынках обсуждали", - сказал Новак.

Он отметил, что "сейчас визит Мартинеса связан был в основном с реализацией проектов, которые "Роснефть" реализует в Венесуэле". "Заодно мы обсудили вопросы исполнения действующего соглашения (ОПЕК), ситуацию на рынке", - резюмировал министр.

"Роснефть" работает в Венесуэле с государственной компанией PDVSA. В мае прошлого года российская госкомпания приобрела 23,3% PetroMonagas, совместного предприятия с PDVSA, за $500 млн, увеличив свою долю до 40%, в счет долгосрочного аванса, выданного компанией в адрес PDVSA в феврале 2016 года в сумме $500 млн (39 млрд рублей по официальному курсу ЦБ РФ на дату перечисления аванса) в рамках контракта на поставку нефти.

Большинство проектов "Роснефти" в Венесуэле связаны с добычей трудноизвлекаемых свержтяжелых углеводородов К таким проектам относятся проекты, реализуемые с PDVSA в рамках совместных предприятий PetroMonagas, Petrovictoria, Petromiranda, Petroperiha, Bokeron. По данным "Роснефти", суммарные геологические запасы нефти данных проектов оцениваются в более чем 20,5 млрд тонн. Добыча СП, в которых участвует "Роснефть" в Венесуэле, составляет около 340 тыс. баррелей в сутки.

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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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