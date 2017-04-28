Tele2 удвоил план запуска сетей "четвертого поколения" в 2017 году

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Оператор Tele2 увеличил план строительства в российских регионах сетей LTE в 2017 году до 25 вместо запланированных 13, рассказал в интервью ТАСС глава компании Сергей Эмдин. Tele2 работает в 65 регионах России, из них сети LTE присутствуют в 28 регионах.

Осенью 2015 года компания начала предоставлять услуги связи в стандартах 3G и 4G в Московском регионе. "Мы покрываем 90% Московского региона. У нас пока есть пробелы в покрытии на периферии Московской области, но практически все они будут закрыты в этом году. У нас в этом году заложен большой CAPEX именно на завершение стройки в Московском регионе", - сказал Эмдин.

По его словам, более половины прироста абонентской базы в Москве Tele2 происходит по MNP (Mobile Number Portability, смена оператора с сохранением абонентского номера - прим. ТАСС). "Скажем, если SIM-карты приобрели 100 абонентов, из них 50 пришли в Tele2 уже со своим номером. И они им реально пользуются, а не просто купили симку и потом выбросили. Для нас это важная история, и в Москве особенно", - сказал он.

В отношении планов развития розничного бизнеса компании Эмдин сообщил, что Tele2 пока не планирует сокращать количество салонов. "Мы прекратили наращивать розницу количественно. Сокращать пока не планируем, но рано или поздно это произойдет. Существующая розница построена для быстрорастущего рынка и сейчас в таком объеме она не нужна", - отметил он.

Новый телеком

Сергей Эмдин также рассказал о планах компании создать для абонентов сервисы, выходящие за пределы телеком-индустрии.

"Я считаю, это тренд всей отрасли - размываются границы телекоммуникаций. Фактически, цифровая экономика дает возможность клиенту, который уже находится в контакте с оператором, потреблять и другие сервисы, другие продукты и услуги через операторов. Это уже сегодня происходит, а дальше это будет только развиваться", - считает глава Tele2.

О необходимости трансформироваться в цифровые компании, сообщали и другие сотовые операторы. "Мегафон" вошел в капитал интернет-компании Mail.ru Group, "Вымпелком" сменил название на Veon в связи с запуском одноименной платформы. Осенью 2016 года МТС сообщил о своем интересе к сотрудничеству с Facebook и "ВКонтакте", так как эти компании могут дать существенный прирост интернет-трафика.

"Часть нашей стратегии - создать экосистему, которая будет удовлетворять максимальное количество потребностей, с телекомом вообще никак не связанных. Например, мы уже работаем с Gett taxi и также запустили карту совместно с Тачбанком. Этот финансовый продукт увязан с нашим телеком-продуктом. Это совсем другой уровень конвертации. Это будущее и оно уже наступило. Просто его нужно ускорить, потому что сегодня Россия отстает от таких стран, как США и Китай, где уже есть целенаправленная политика по внедрению технологий", - полагает Эмдин.