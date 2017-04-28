Казахстан завершил председательство в Европейской экономической комиссии ООН

АСТАНА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Двухлетнее председательство Казахстана в Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН завершилось 27 апреля. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.

"В качестве председателя крупнейшей экономической организации Казахстан умело проводил работу по продвижению как национальных интересов, так и интересов всего региона Евразии. Председательство Казахстана дало импульс ряду новых совместных с ЕЭК ООН проектов в области энергетики, охраны окружающей среды, торговли, инноваций и жилищного хозяйства", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, одним из важных достижений в рамках председательства Казахстана в этой региональной организации станет проведение 11-14 июня этого года в Астане в рамках ЭКСПО-2017 Министерской конференции по энергетике и восьмого Международного форума по энергетике в интересах устойчивого развития.

"По итогам конференции будет объявлено о создании Международного центра по развитию зеленых технологий и инвестиций под эгидой ООН в Астане. По инициативе казахстанской стороны в текущем году между правительством Казахстана и ЕЭК ООН будет подписан Меморандум о взаимопонимании по размещению Международного центра оценки водных ресурсов в Казахстане", - уточнили в МИД.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, в свете вступления в силу Соглашения ВТО по упрощению процедур торговли достигнута договоренность с ЕЭК ООН о проведении ряда семинаров для представителей государственных органов Казахстана по вопросам содействия торговле. "Также эксперты ЕЭК ООН проведут обзор инновационного потенциала Казахстана и жилищного сектора, который будет включать главу, посвященную Астане в качестве модели устойчивого города", - сообщили в пресс-службе.

ЕЭК ООН служит форумом правительств региона для разработки конвенций, норм и стандартов с целью гармонизации действий и обмена мнениями. Выполняя эту функцию, ЕЭК ООН обеспечивает гарантии безопасности и качества потребителям, помогает охранять окружающую среду, содействует развитию торговли, а также способствует интеграции стран-членов в мировую экономику. По итогам выборов, состоявшихся 27 апреля этого года в ходе 67-й сессии Европейской экономической комиссии ООН, новым председателем комиссии избрана Латвия.