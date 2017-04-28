Трамп подписал указ о расширении добычи нефти и газа на шельфе США

ВАШИНГТОН, 28 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент Дональд Трамп подписал указ, направленный на расширение масштабов добычи нефти и газа на континентальном шельфе США, сообщила пресс-служба Белого дома.

Указ предписывает МВД, которое в основном курирует использование природных ресурсов и не является силовым ведомством, произвести пересмотр текущего пятилетнего плана разработки внешнего континентального шельфа, ведения на нем разведки на предмет наличия нефти и газа.

Кроме того, документ предписывает министру торговли Уилбуру Россу "воздержаться от расширения площадей морских заповедников и охраняемых территорий и создания новых и произвести пересмотр всех прежних таких решений, вынесенных в последние 10 лет".

"Этот указ сцементирует позиции нашей страны как глобального лидера в сфере энергетики и будет содействовать обеспечению энергетической безопасности (США) на благо американского народа - без устранения каких бы то ни было действующих в настоящее время жестких мер по охране природы", - заявил глава МВД Райан Зинке.

Внешний континентальный шельф

Согласно информации главы МИД, в ведении министерства находится 6,9 млрд кв. км на внешнем континентальном шельфе, содержащих предположительно 90 млрд баррелей неразведанной, но поддающейся добыче нефти и 9,3 трлн куб. м неразведанного, но поддающегося добыче природного газа. На шельфе сейчас добывается примерно 18% сырой нефти и 4% газа из общего объема таких энергоресурсов, производимых в США.

"На сегодня порядка 94% нашего внешнего континентального шельфа недоступно для бурения. По состоянию на 1 марта 2017 года лишь 16 млн акров на внешнем континентальном шельфе... арендуются для добычи нефти и газа, а 97% текущих договоров аренды приходятся на Мексиканский залив", - сказал Зинке.

Он напомнил, что "в 2008 году доходы (бюджета США) от сдачи в аренду шельфовых месторождений составляли около $18 млрд". "Между тем в 2016 году они были равны примерно $2,8 млрд... Конечно, частично это объясняется падением цен на нефть, но не полностью", - отметил Зинке. Как подчеркнул министр, новый указ и предыдущие решения Трампа подобного рода нацелены на обеспечение "энергетической независимости" США.

Зинке также пояснил, что "изменений текущих договоров аренды не будет". "Мы придаем рынку уверенность, мы не меняем текущие договоры аренды и текущий пятилетний план", - заверил министр. По его прогнозу, на пересмотр плана потребуется "пара лет". Министр предупредил, что "экспортная сторона" добычи топлива "находится вне рамок (нового) указа".