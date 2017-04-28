Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Михельсон увеличил долю в капитале "Сибура" до 48,5%

Экономика и бизнес
28 апреля, 18:30 дата обновления: 28 апреля, 19:07 UTC+3

Доля Кирилла Шамалова снизилась до 3,9%

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. ООО "Траст", принадлежащее Леониду Михельсону, приобрело 17% акций "Сибура" у ООО "Яуза 12" Кирилла Шамалова, а также довело до 99,9% свою долю в уставном капитале ООО "ОлеФинИнвест", владеющем 34,08% "Сибура". Об этом говорится в сообщении холдинга.

В результате сделки Михельсон увеличил долю в капитале "Сибура" до 48,5%, а доля Шамалова снизилась до 3,9%.

Геннадий Тимченко, в свою очередь, вышел из капитала "ОлеФинИнвеста", получив свой пакет акций "Сибура" в прямое владение и увеличив его на 2,7%. Его общая доля в холдинге по итогам сделки составила 17%.

"Консолидация дополнительного пакета акций обусловлена планами по привлечению новых партнеров для наращивания промышленного потенциала компании", - отметил Михельсон, слова которого приводит пресс-служба "Сибура".

Структура остальных собственников "Сибура" выглядит следующим образом: 10,6% контролирует действующий и бывший менеджмент компании, еще по 10% находятся в распоряжении Sinopec и Фонда "Шелкового пути".

Вертикально-интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания "Сибур" работает на 26 производственных площадках, расположенных в различных регионах России. Численность сотрудников группы превышает 28 тыс. человек. Компания реализует продукцию более чем 1,4 тыс. потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в 75 странах мира.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МИД КНР не разделяют позицию Белого дома об изоляции РФ
2
Правительство одобрило законопроект о курортном сборе
3
Частицу мощей Николая Чудотворца в мае впервые за 930 лет доставят в РФ из Италии
4
Аргентинская писательница — о жизни в Москве и том, почему русские не улыбаются
5
Веллер пообещал публично прокомментировать инцидент на радиостанции "Эхо Москвы"
6
Глава Донецкой администрации заявил, что Ростовская область принадлежит Украине
7
Тиллерсон: США готовы при необходимости принять военные меры против КНДР
Темы дня
Загрузка...
Реклама