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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. ООО "Траст", принадлежащее Леониду Михельсону, приобрело 17% акций "Сибура" у ООО "Яуза 12" Кирилла Шамалова, а также довело до 99,9% свою долю в уставном капитале ООО "ОлеФинИнвест", владеющем 34,08% "Сибура". Об этом говорится в сообщении холдинга.
В результате сделки Михельсон увеличил долю в капитале "Сибура" до 48,5%, а доля Шамалова снизилась до 3,9%.
"Консолидация дополнительного пакета акций обусловлена планами по привлечению новых партнеров для наращивания промышленного потенциала компании", - отметил Михельсон, слова которого приводит пресс-служба "Сибура".
Структура остальных собственников "Сибура" выглядит следующим образом: 10,6% контролирует действующий и бывший менеджмент компании, еще по 10% находятся в распоряжении Sinopec и Фонда "Шелкового пути".
Вертикально-интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания "Сибур" работает на 26 производственных площадках, расположенных в различных регионах России. Численность сотрудников группы превышает 28 тыс. человек. Компания реализует продукцию более чем 1,4 тыс. потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в 75 странах мира.