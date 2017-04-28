МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. ООО "Траст", принадлежащее Леониду Михельсону, приобрело 17% акций "Сибура" у ООО "Яуза 12" Кирилла Шамалова, а также довело до 99,9% свою долю в уставном капитале ООО "ОлеФинИнвест", владеющем 34,08% "Сибура". Об этом говорится в сообщении холдинга.

В результате сделки Михельсон увеличил долю в капитале "Сибура" до 48,5%, а доля Шамалова снизилась до 3,9%.

Геннадий Тимченко, в свою очередь, вышел из капитала "ОлеФинИнвеста", получив свой пакет акций "Сибура" в прямое владение и увеличив его на 2,7%. Его общая доля в холдинге по итогам сделки составила 17%.

"Консолидация дополнительного пакета акций обусловлена планами по привлечению новых партнеров для наращивания промышленного потенциала компании", - отметил Михельсон, слова которого приводит пресс-служба "Сибура".

Структура остальных собственников "Сибура" выглядит следующим образом: 10,6% контролирует действующий и бывший менеджмент компании, еще по 10% находятся в распоряжении Sinopec и Фонда "Шелкового пути".

Вертикально-интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания "Сибур" работает на 26 производственных площадках, расположенных в различных регионах России. Численность сотрудников группы превышает 28 тыс. человек. Компания реализует продукцию более чем 1,4 тыс. потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в 75 странах мира.