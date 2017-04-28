Главгосэкспертиза одобрила проект башни "Лахта центра" в Петербурге

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Главгосэкспертиза РФ одобрила проект петербургской башни, претендующей на звание самого высокого здания в Европе, "Лахта центра", строящейся для "Газпрома". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Проект строительства "Лахта центра", самого северного и одного из самых высоких небоскребов России и Европы, получил положительное заключение Главгосэкспертизы России", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, реализация проекта позволит освободить центр Санкт-Петербурга от излишней деловой и транспортной нагрузки, поскольку уникальный многофункциональный комплекс "Лахта центр" будет построен за пределами исторических районов города.
Согласно планам, часть структур "Газпрома" переместится в пока еще строящийся "Лахта центр". Сообщалось, что там расположится штаб-квартира "Газпром нефти", а также подразделения самого "Газпрома". По планам девелопера, офисные помещения будут преимущественно сосредоточены в основной доминанте проекта - башне - и займут в ней 129,9 тыс. кв. м на 86 этажах. Еще около 10 тыс. кв. м офисных площадей расположатся в помещениях многофункционального здания.
Строительство "Лахта центра" ведется на участке между Приморским шоссе и побережьем Финского залива, завершение строительства намечено на 2018 год. Высотной доминантой центра станет башня высотой 462 м, расположенная на стилобате. Проект рассчитан для работы и досуга 8 тыс. человек. Предполагается, что здесь разместятся структуры "Газпрома" и аффилированные с ним компании, гостиница, а также общественно-культурные пространства - планетарий, образовательный центр, концертный зал.