Fitch подтвердило суверенный рейтинг Украины на уровне "В-" со "стабильным" прогнозом

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валютах на уровне "В-" со "стабильным" прогнозом. Об этом говорится в пресс-релизе агентства.

Кроме того, были подтверждены краткосрочные рейтинги страны в иностранной и национальной валютах на уровне "В".

В Fitch отметили, что рост ВВП Украины на 2,3% в 2016 году превзошел ожидания. Аналитики агентства прогнозируют замедление роста экономики страны по итогам текущего года до 2%, а в 2018 году ВВП Украины может вырасти на 3% в связи с улучшением потребительского спроса и наращиванием инвестиций.