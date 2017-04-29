Прокуратура Татарстана проверит переводы средств клиентов Тимер банка в "ТФБ-Финанс"

КАЗАНЬ, 29 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Татарстана начала проверку по жалобам вкладчиков Тимер банка касательно возможного перевода их средств в доверительное управление "Инвестиционной компании "ТФБ-Финанс" - "дочки" обанкротившегося Татфондбанка. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Обращения вкладчиков ПАО "Тимер банк" зарегистрированы, по результатам проверки доводов будут даны ответы в установленном законе порядке. По результатам проверки будет решаться вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования. В случае наличия признаков уголовно наказуемых деяний материалы будут переданы в МВД по Татарстану", - пояснили в пресс-службе.

По данным прокуратуры, указанные обращения не связаны с текущей деятельностью банка и его временной администрации. Они касаются действий сотрудников Тимер банка, которые рекомендовали гражданам перевести денежные средства в доверительное управление "ТФБ Финанс". Изначально клиенты планировали оформить денежные средства как вклад в Тимер банке.

Тимер банк - универсальный региональный банк, один из крупнейших в Татарстане, до марта 2015 года работал под наименованием АКБ "БТА-Казань". Основные направления деятельности - кредитование и расчетно-кассовое обслуживание коммерческих организаций и физических лиц, а также привлечение средств населения во вклады. 100% акций банка принадлежат компании "Новая нефтехимия", которая контролирует порядка 20% капитала Татфондбанк. 20 февраля Банк России возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации по управлению татарстанским Тимер банком.

Банк России 3 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Татфондбанка. Согласно данным отчетности, по величине активов Татфондбанк на 1 февраля 2017 года занимал 42-е место в банковской системе РФ. Банк является участником системы страхования вкладов. 11 апреля Татфондбанк решением Арбитражного суда Татарстана признан банкротом.

Задержания бывших сотрудников "ТФБ-Финанс"

Ранее ГУ МВД по Татарстану возбудило уголовное дело по заявлениям граждан о деятельности инвестиционной компании "ТФБ-Финанс", в результате которого были задержаны несколько бывших сотрудников Татфондбанка. По данным МВД, в органы внутренних дел Татарстана поступило более 100 заявлений по фактам хищения денег, переданных в доверительное управление в "ИК "ТФБ-Финанс".

9 февраля Советский районный суд Казани арестовал руководителя отдела клиентского сервиса "ТФБ-Финанс" Рустама Тимербаева, который также работал в Татфондбанке. Его подозревают в хищении денег, переданных в доверительное управление компании. Также 9 февраля был помещен под арест начальник управления активных операций "ТФБ-Финанс" Илнар Абдульманов, который занимал аналогичную должность в Татфондбанке. 8 февраля был арестован директор "ТФБ-Финанс" Тимур Вальшин.

Председатель правления Татфондбанка Сергей Мещанов был задержан 28 февраля в Подмосковье по подозрению в совершении мошеннических действий. 2 марта Советский районный суд Казани арестовал его до 2 апреля, а 10 февраля был арестован заместитель председателя правления Татфондбанка Вадим Мерзляков.

30 марта Советский районный суд Казани поддержал ходатайство Главного следственного управления МВД о продлении ареста на три месяца - до 2 июля 2017 года - Вальшина, Тимербаева, Абдульманова, Мещанова и Мерзлякова.