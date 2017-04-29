Свердловский город Качканар в ближайшее время подаст заявку на создание ТОСЭР

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев поручил городу Качканару сформировать заявку на получение статуса "территория опережающего социально-экономического развития" (ТОСЭР). Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора региона.
"Евгений Куйвашев поручил министру инвестиций и развития Свердловской области взять под личный контроль перспективные производственные проекты Качканара и оказать содействие руководству муниципалитета в подготовке заявки на присвоение статуса "территория опережающего социально-экономического развития", - говорится в сообщении.
Врио губернатора региона отметил, что Качканару как моногороду сегодня необходима диверсификация производства, качественный рывок в развитии малого и среднего бизнеса. "Уверен, что для динамичного развития Качканарского городского округа серьезным стимулом было бы получение статуса территории опережающего развития", - цитирует Куйвашева департамент информационной политики.
Всего, согласно планам, в Свердловской области должно быть сформировано шесть территорий опережающего развития. Кроме Качканара, Краснотурьинска и Нижнего Тагила, речь одет об Асбесте, Красноуральске и Серове. В сентябре прошлого года в регионе был создана первая ТОР в моногороде Краснотурьинске.