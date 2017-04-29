Кабмин одобрил законопроект, освобождающий от НДС лизинг важнейших медицинских изделий

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МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило проект федерального закона, который предлагает внести в Налоговый кодекс страны поправки, освобождающие от НДС услуги по лизингу важнейших и жизненно необходимых медицинских изделий. Об этом говорится в опубликованных в субботу на сайте кабмина решениях, принятых на заседании правительства 27 апреля.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 149 Налогового кодекса Российской Федерации в части освобождения от обложения налогом на добавленную стоимость услуг по финансовой аренде (лизингу) важнейших и жизненно необходимых медицинских изделий" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Законопроект касается важнейших и жизненно необходимых медицинских изделий, имеющих соответствующие регистрационные удостоверения. Согласно постановлению правительства от 30 сентября 2015 года, к таким изделиям относятся приборы для функциональной диагностики, медицинские радиационные установки, медицинские наборы, биологические микроскопы и другие медицинские товары.