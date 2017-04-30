Финансирование ремонта дорог в Севастополе в 2017 году увеличится в 1,3 раза

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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 апреля. /ТАСС/. Около 1,7 млрд рублей будет направлено на ремонт дорог Севастополя в 2017 году, что в 1,3 раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.
"У нас уже третий год идет существенный рост объемов средств, выделяемых на ремонт дорог. В 2015 году было выделено 300 млн рублей, в прошлом году - 1,3 млрд, в этом году - 1,7 млрд рублей. Это ремонт и капремонт", - сказал он.
По словам Овсянникова, в этом году капитальным ремонтом будет охвачено 28 км дорог. "Я не говорю о ямочном ремонте или содержании, - это именно капитальное обновление дороги, когда полностью снимается слой покрытия, делается дорога большими "картами", - отметил глава города.
Он рассказал, что аналогичная сумма в текущем году будет направлена по федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя до 2020 года на две дороги, в том числе на земляные работы на участке №7 строящейся федеральной трассы "Таврида". Она соединит Керченский мост с Симферополем и Севастополем.
"И второй участок - дорога в Камышовую бухту. Это участок длиной 6 км, там будет четырехполосная дорога. Работы мы должны начать в этом году и за два года ее сделать - за этот и следующий", - уточнил Овсянников. Данный проект позволит связать морскую и сухопутную транспортные инфраструктуры региона.
Ранее сообщалось, что, согласно Стратегии социально-экономического развития Севастополя, инвестиции в развитие автодорог города до 2020 года превысят 20 млрд рублей.