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Консорциум во главе с Sojitz войдет в проект строительства аэровокзала в Хабаровске де-юре

Экономика и бизнес
2 мая, 2:52 UTC+3 ХАБАРОВСК /Корр. ТАСС, Сергей Мингазов

Исполнительный заместитель председателя правления консорциума и председатель совета директоров ОАО "Хабаровский аэропорт" подписали соглашение, в котором зафиксированы позиции участников проекта

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ХАБАРОВСК, 2 мая. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Японский консорциум во главе с Sojitz и ОАО "Хабаровский аэропорт" начал подготовку юридических документов о вхождении инвесторов в проект строительства и эксплуатации аэровокзала в аэропорту Хабаровска. Строительство начнется летом 2017 года, сообщили во вторник в департаменте информации и общественных связей ООО "Управляющая компания КОМАКС".

"Стороны приступили к подготовке юридических документов для вхождения консорциума японских инвесторов: Sojits Corporation, Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport & Urban Development (JOIN), Japan Airport Terminal Co., Ltd. (JATCO) в проект. Начало строительства пассажирского терминала внутренних линий Международного аэропорта Хабаровск запланировано на лето 2017 года", - сказал начальник департамента Дмитрий Кузьмин.

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По его словам, ОАО "Хабаровский Аэропорт" и консорциум планируют построить новый терминал внутренних линий площадью около 26 тыс. кв. м и пропускной способностью 3 млн человек в год и совместно осуществлять операционное управление новым и существующим международным терминалом.

Позиции участников инвестиционного проекта были зафиксированы соглашением, которое подписали в Москве исполнительный заместитель председателя правления Sojitz Сигеки Дантани и председатель совета директоров ОАО "Хабаровский аэропорт" Константин Басюк.

В соглашении отмечается, что стороны удовлетворены "высокой динамикой реализации предыдущих договоренностей, в частности, установлением долгосрочных инвестиционных тарифов для будущего терминала внутренних воздушных линий Международного аэропорта Хабаровск".

Ранее сообщалось, что японские компании Sojitz Corp., JOIN и JATCO с ОАО "Хабаровский аэропорт" создадут на базе ОАО "Международный аэропорт Хабаровск" совместное предприятие, 51% акций которого будет принадлежать ОАО "Хабаровский аэропорт", 49% - консорциуму японских инвесторов.

Проект модернизации Хабаровского аэропорта

По данным Корпорации развития Дальнего Востока, общая сумма инвестиций в проект на площадке "Аэропорт" (входит в территории опережающего развития "Хабаровск") составляет более 6,5 млрд рублей. Планируется, что новый аэровокзальный комплекс сдадут в эксплуатацию в 2019 году. В 2017 году начнется строительство нового терминала внутренних авиалиний в Хабаровске (первый этап инфраструктурного инвестиционного проекта аэропорта) и реконструкция действующего аэровокзала международных авиалиний, заказчиком работ выступает дочернее предприятие ОАО "Хабаровский аэропорт" - ООО "Авиатерминал". Для реализации проекта создано дочернее предприятие ОАО "Хабаровский аэропорт" - "Международный аэропорт Хабаровск", оно получило статус резидента ТОР.

Кроме проекта строительства нового пассажирского терминала на площадке "Аэропорт" в ТОР "Хабаровск" планируется реализация концепции AirCity, включающей строительство временных гостиничного, выставочного и торгово-развлекательного центров. В рамках комплексной программы развития международного аэропорта Хабаровск (Новый) проводится реконструкция взлетно-посадочной полосы в рамках ФЦП "Развитие транспортной системы РФ".

Международный аэропорт Хабаровск (Новый) - крупнейший аэропорт Дальневосточного федерального округа, соединяющий все удаленные регионы Дальнего Востока между собой, с центральной частью России и странами АТР, обслуживает в год около 2 млн пассажиров и 30 тыс. тонн грузов. Главным оператором по наземной деятельности в нем является ОАО "Хабаровский аэропорт", его акционеры - ЗАО "Кварц-Инвест" (79%), Panadero Investments Ltd. (11%) и корпорация "Международный аэропорт Инчхон" (10%).

Sojitz Corporation - японская компания, занимающаяся структурированием, сопровождением, координацией и привлечением финансирования для проектов по всему миру в различных отраслях, состав корпорации входят более 440 дочерних компаний, которые работают в 50 странах и регионах мира. JATCO Ltd. - главный оператор терминальной инфраструктуры одного из крупнейших аэропортов мира - аэропорта Ханеда (международный аэропорт Токио, Япония), который занимает второе место по пассажиропотоку в Азии и четвертое место в мире (ежегодно аэропорт Ханеда обслуживает около 70 млн пассажиров). JOIN - государственный фонд, созданный в октябре 2014 года министерством земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, который занимается поддержкой японский компаний, участвующих в реализации инфраструктурных проектов в сфере транспорта и урбанистки в рамках государственно-частного партнерства.

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