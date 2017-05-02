Twitter будет транслировать 12 новых каналов

НЬЮ-ЙОРК, 2 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американская корпорация Twitter Inc., которой принадлежит одноименный сервис микроблогов, намерена представить услуги по трансляции 12 новых каналов. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении компании.

В число новых партнеров Twitter вошли телеканал Bloomberg News, сетевой ресурс The Verge, специализирующийся на публикациях о технических новинках, интернет-портал BuzzFeed. Через сеть микроблогов, как ожидается, будут вести круглосуточную трансляцию новостей Bloomberg, начнут показывать ряд шоу The Verge и BuzzFeed. Часть предложений станет доступна уже в ближайшие дни.

"В прошлом квартале мы транслировали в прямом эфире более 800 часов премиум-контента от ведущих брендов в сферах спорта, киберспорта, новостей и развлекательных передач", - указал операционный директор Twitter Энтони Ното. По его мнению, данный сервис от Twitter был чрезвычайно успешным. Согласно заключенным договоренностям, финансовые параметры которых пока не раскрываются, через Twitter также будут показывать концерты, матчи Женской национальной баскетбольной ассоциации, турниры по гольфу, ряд других спортивных программ.

Социальная сеть Twitter представляет собой сервис микроблогов для публичного обмена короткими сообщениями. Его ежемесячная аудитория достигла почти 320 млн человек в 2016 году. Рыночная капитализация компании составляет более $12 млрд.

Зарабатывает Twitter главным образом за счет рекламы и лицензирования данных. Выручка компании по итогам 2016 года достигала $2,52 млрд. Чистый убыток по итогам 2016 года составил $456 млн.