Медведев утвердил требования по обеспечению безопасности на железнодорожном транспорте

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил требования по обеспечению безопасности, в том числе к антитеррористической защищенности, на железнодорожном транспорте. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

"Принятые решения направлены на повышение эффективности государственной системы противодействия терроризму", - говорится в пояснительной записке к постановлению.

В частности, согласно документу, субъекты транспортной инфраструктуры обязаны создать подразделения транспортной безопасности. Сотрудники этих подразделений должны получить специальное оснащение и работать круглосуточно. Также субъекты транспортной инфраструктуры должны обеспечить видеонаблюдение, аудио- и видеозапись, чтобы документировать действия сил обеспечения транспортной безопасности на контрольно-пропускных пунктах и постах, а также пунктах управления обеспечением транспортной безопасности.

Отмечается, что требования являются обязательными для исполнения всеми субъектами транспортной инфраструктуры и распространяются на всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на объектах транспортной инфраструктуры и железнодорожном транспорте.