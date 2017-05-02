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Кудрин предлагает полную цифровизацию ключевых отраслей к 2024 году

Экономика и бизнес
2 мая, 12:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, мая. /ТАСС

Для этого, по мнению главы Центра стратегических разработок, необходимо значительно увеличить количество программистов

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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Предложения по стратегии развития и ускорения экономического роста на период до 2024 года предполагают полную цифровизацию основных секторов экономики и социальной сферы России к 2024 году, для чего потребуется в ближайшие годы резко увеличить количество программистов, заявил в интервью ТАСС бывший министр финансов Алексей Кудрин, под руководством которого группа экспертов подготовила эти предложения.

Интервью

Алексей Кудрин

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"Мы считаем, что все критические инфраструктуры в стране - в транспорте, строительстве, здравоохранении, образовании, государственном управлении - должны пройти полную цифровизацию к 2024 году", - заявил Кудрин, который в мае представит предложения президенту Владимиру Путину.

Путин в Послании Федеральному собранию 1 декабря прошлого года предложил запустить масштабную программу развития цифровой экономики, реализация которой будет опираться на российские компании, университеты и исследовательские центры. Ведущие международные эксперты считают, что к 2024 году цифровые технологии, такие как 3D-печать или интернет вещей, будут оказывать определяющее влияние на мировую экономику.

По словам Кудрина, существенная часть предложений по стратегии будет посвящена цифровой экономике и воздействию новых цифровых технологий на процессы производства и образования. В частности, он отметил, что российская система образования пока не готовит достаточное количество программистов.

"Даже если мы когда мы когда-нибудь проснемся и осознаем масштаб цифровизации, такого количества программистов, которое нужно для таких масштабов, у нас нет", - добавил Кудрин. По его словам, университеты пока не почувствовали этого спроса, а предприятия не поняли в какой мир они уже перешли, что "через три-четыре года им будет нечего ловить".

Потенциал российских компаний

Кудрин предположил, что в результате цифровизации ряд профессий может исчезнуть или радикально измениться, например, профессия бухгалтера.

"Многие расчеты будут становиться все более автоматизированными. Когда-нибудь уже не придется вручную считать баланс предприятий. Даже налоги будут считать роботы, и мы уберем целую сферу проблем в области начисления налогов и взыскания штрафов", - сказал Кудрин.

Кудрин также заявил, что российские компании должны научиться использовать технологии, созданные другими, а государство - создать условия для обмена технологиями и привлечения инвестиций в уже созданные технологии, которые поднимают производительность труда.

Он добавил, что новые технологии управления производством также являются инновациями, и в этой области российские компании имеют большой потенциал, а некоторые уже стали глобальными лидерами в создании таких технологий.

"Есть российская компания, которая создала абсолютно новую инновационную модель управления производством новой модели самолета Airbus в Европе. Таких технологий управления нет больше нигде в мире", - привел пример Кудрин.

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Кудрин, Алексей Леонидович
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