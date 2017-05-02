Орловские начинающие фермеры получат господдержку на 21 млн рублей

ОРЕЛ, 2 мая. /ТАСС/. Правительство Орловской области в этом году направит 21 млн рублей на господдержку 13 начинающих фермеров. Об сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В департаменте сельского хозяйства Орловской области состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору участников государственной программы Орловской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области", которые получат гранты на развитие семейных животноводческих ферм и в рамках поддержки начинающих фермеров. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки 16 глав крестьянских (фермерских) хозяйств на получение господдержки начинающим фермерам. Победителями признаны 13 начинающих фермеров. Общая сумма грантов победителям конкурсного отбора составила 21 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что основное направление использования грантов - растениеводство, в том числе одобрены проекты по выращиванию шампиньонов, чеснока и саженцев плодовых культур.

Губернатор Орловской области Вадим Потомский в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что на сегодняшний день аграриям сложно бороться с крупными холдингами, которые вымывают финансирование из федерального бюджета, используя лоббистские возможности.

"Нам надо защитить крестьянина, прежде всего. Нельзя его сегодня оставлять без работы и бросать", - подчеркнул он.

Развитие АПК в Орловской области

В пресс-службе добавили, что в 2016 году объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства региона составил 5,5 млрд рублей, или 124% (рост на 24%) к 2015 году в сопоставимых ценах. Средний уровень рентабельности в сельскохозяйственных организациях, по предварительным данным, составит около 25%.

По итогам 2016 года среднемесячная заработная плата работников крупных и средних сельскохозяйственных организаций составила 23,4 тыс. рублей и выросла к 2015 году на 11,7%. За счет проведения культуртехнических мероприятий в 2016 году было вовлечено 8,4 млн га в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий.

"Для реализации мероприятий федеральной целевой программы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы" Орловской области в 2016 году были выделены субсидии из федерального бюджета. В частности, на гидромелиоративные мероприятия было выделено 12,5 млн рублей. Объем софинансирования из областного бюджета составил 2,5 млн рублей. По предварительной оценке, в хозяйствах всех категорий в 2016 году производство продукции сельского хозяйства составило 73,2 млрд рублей, или 113,2% в действующих ценах и 109,3% в сопоставимых ценах к уровню 2015 года", - уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что на 1 января в хозяйствах всех категорий общее поголовье крупного рогатого скота составляет 161,8 тыс. голов (102,1% к уровню 2015 года). Кроме того, произошло увеличение объема картофеля в 1,69 раза, по мясу и мясопродуктам - на 128,7%, молоку и молокопродуктам - на 105,6%.