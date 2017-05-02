ЮАР может опротестовать решение, аннулировавшее соглашение с Росатомом о строительстве АЭС

ПРЕТОРИЯ, 2 мая. /Корр. ТАСС Александр Нечаев/. Министерство энергетики ЮАР может подать протест на решение Высокого суда провинции Западный Кейп, который признал "незаконным и подлежащим отмене" соглашение 2014 года с госкорпорацией Росатом, предусматривающее строительство восьми атомных реакторов.

"Будем ли мы опротестовывать это решение? Мы рассматриваем такой вариант", - заявила в парламенте министр энергетики Ммамолоко Кубайи. Она подчеркнула, что в среду этот вопрос должны рассмотреть юристы министерства.

Соглашение предусматривает стратегическое партнерство для развития атомного энергопромышленного комплекса ЮАР. В нем речь идет не только о возведении АЭС, а в целом о развитии разных областей ядерной энергетики, включая строительство многоцелевого исследовательского реактора по российской технологии, обучение южноафриканских специалистов в российских вузах, ядерную медицину.

Документ вызывал резкую критику оппозиции и экологов в ЮАР, которые посчитали, что он нарушает национальное законодательство, поскольку обязывает правительство работать исключительно с Росатомом без проведения какого- либо тендера. Госкорпорация и Министерство энергетики опровергли эти утверждения.

Председатель совета директоров Корпорации ЮАР по ядерной энергии Келвин Кемм заявил корреспонденту ТАСС, что не видит значительных последствий решения суда для проекта строительства АЭС общей мощностью 9,6 ГВт, в котором планирует участвовать Росатом и другие поставщики атомных технологий. "Оно ничего не меняет. Мы продолжаем работать с заинтересованными российскими организациями", - сказал он.

На прошлой неделе Росатом предоставил энергетической монополии "Эском" ответ на запрос на тендерную информацию по строительству АЭС. "Мы подали заявку и будем участвовать в тендере", - заявил корреспонденту ТАСС вице-президент госкорпорации по Африке южнее Сахары Виктор Поликарпов. Ожидается, что главными конкурентами Росатома в будущем тендере станут китайская State Nuclear Power Technology (Государственная корпорация по ядерным технологиям), французская EDF и южнокорейская KEPCO.