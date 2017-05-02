Более ста инвесторов приобрели новые семилетние облигации "Металлоинвеста"

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Более ста инвесторов приобрели новые семилетние евробонды "Металлоинвеста" на $800 млн с погашением в 2024 году и ставкой купонного дохода 4,85% годовых. Об этом говорится в сообщении компании.

Инвесторы из стран континентальной Европы выкупили 31% ценных бумаг, России - 28%, Великобритании - 22%, США - 11%, стран Азии и других регионов - 8%. Около 57% выпуска было приобретено банками и клиентами private banking, 36% – компаниями по управлению активами и фондами, остальные облигации – пенсионными фондами и страховыми компаниями.

Организаторами размещения стали Credit Suisse, Sberbank CIB, SG CIB, "ВТБ Капитал", Bank of America Merrill Lynch, Газпромбанк и ING.

Одновременно с размещением новых облигаций "Металлоинвест" объявил оферту на выкуп евробондов на $1 млрд с погашением в 2020 году и ставкой купона 5,625%. Оферта предусматривала выкуп всех бондов, размещенных в апреле 2013 г., по $1065 за бумагу номиналом $1 тыс. Заявки от держателей ценных бумаг принимались до 24 апреля. В итоге к выкупу предъявлены бумаги на сумму $667,271 млн или 66,7% от номинала.

По данным организаторов тендера, это стало крупнейшим выкупом еврооблигаций одного выпуска среди российских компаний за последние годы, отмечается в сообщении компании.

"Доля участия инвесторов в тендере "Металлоинвеста" по выкупу евробондов-2020 составила внушительные 66,7% от номинального объема выпуска. Это позволило создать благоприятный момент для сбора заявок на новые облигации, что позитивно сказалось на ценообразовании, а также на финальном объеме сделки и качестве книги. В настоящий момент бумага торгуется выше номинала", - сообщил ТАСС руководитель отдела Societe Generale по работе с рынками долгового капитала в России и странах СНГ Юрий Киселев.

Чистый долг "Металлоинвеста" на 31 декабря 2016 г. составил $3,6 млрд, общий долг - $4,15 млрд. Доля евробондов в структуре долга - 24%.

"Металлоинвест" объединяет Лебединский и Михайловский ГОКи, комбинат "Уральская сталь" и Оскольский электрометаллургический комбинат. Компания обладает вторыми по величине в мире разведанными запасами железной руды - около 14,2 млрд тонн. Производителя железорудной продукции контролирует USM Holdings Limited, основным бенефициаром которого является Алишер Усманов (48%). Другими акционерами холдинга являются структуры Владимира Скоча (30%) и Фархада Мошири (10%).