Alitalia передана под чрезвычайное управление

РИМ, 2 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Авиакомпания Alitalia, оказавшаяся на грани банкротства, передана под чрезвычайное управление. Как сообщил министр транспорта и инфраструктуры Грациано Дельрио, правительство издало соответствующий указ.

Ранее на совете директоров компании, 49% которой принадлежит Etihad Airways, одобрили официальный запрос о процедуре запуска чрезвычайного управления. Как стало известно, министерство экономического развития выбрало сразу трех чрезвычайных комиссаров, специалистов в области управления воздушным транспортом и корпоративного права, в задачи которых войдет обеспечение оперативности Alitalia на протяжении полугода и поиск нового покупателя. При этом компания гарантирует выполнение рейсов по графику.

По словам министра экономического развития Карло Календы, правительство может выделить максимум €600 тыс. в качестве кредита на переходный период, пока не найдется покупатель. "Заинтересованные покупатели должны появиться в кратчайшие сроки, чтобы было потрачено как можно меньше государственных денег", - отметил при этом Календа. "Наша задача добиться выработки индустриального плана, который поможет Alitalia найти новых партнеров и преодолеть исторические закоренелые проблемы, усугубленные ошибочными рыночными стратегиями", - сказал со своей стороны Дельрио по завершении заседания совмина, на котором был одобрен указ.

Alitalia была национальным перевозчиком с момента основания в 1947 году до 2009 года, когда в результате серьезного кризиса после провала сделки с Air France - KLM, которую не поддержало правительство во главе с Сильвио Берлускони, была передана группе частных итальянских предпринимателей. В 2014 года в капитал вошел Etihad, однако финансовые вливания перевозчика из ОАЭ пока не принесли желаемых результатов. Компания теряла по полмиллиарда в год и вновь оказалась на грани банкротства.

Предложенный ранее руководством индустриальный план, хоть и был одобрен профсоюзами, не поддержали большинство сотрудников, проголосовав против в ходе корпоративного референдума в конце апреля. В случае если никто не проявит интереса к Alitalia, активы компании будут проданы по частям. Такого сценария пытается избежать правительство, хотя исключает возможность новой национализации компании.