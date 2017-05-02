Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.05:
$ 56.95
€ 62.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Alitalia передана под чрезвычайное управление

Экономика и бизнес
2 мая, 21:31 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова

Правительство может выделить максимум €600 тыс. в качестве кредита на переходный период, пока не найдется покупатель для авиакомпании

Поделиться
Материал из 1 страницы

РИМ, 2 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Авиакомпания Alitalia, оказавшаяся на грани банкротства, передана под чрезвычайное управление. Как сообщил министр транспорта и инфраструктуры Грациано Дельрио, правительство издало соответствующий указ.

Ранее на совете директоров компании, 49% которой принадлежит Etihad Airways, одобрили официальный запрос о процедуре запуска чрезвычайного управления. Как стало известно, министерство экономического развития выбрало сразу трех чрезвычайных комиссаров, специалистов в области управления воздушным транспортом и корпоративного права, в задачи которых войдет обеспечение оперативности Alitalia на протяжении полугода и поиск нового покупателя. При этом компания гарантирует выполнение рейсов по графику.

По словам министра экономического развития Карло Календы, правительство может выделить максимум €600 тыс. в качестве кредита на переходный период, пока не найдется покупатель. "Заинтересованные покупатели должны появиться в кратчайшие сроки, чтобы было потрачено как можно меньше государственных денег", - отметил при этом Календа. "Наша задача добиться выработки индустриального плана, который поможет Alitalia найти новых партнеров и преодолеть исторические закоренелые проблемы, усугубленные ошибочными рыночными стратегиями", - сказал со своей стороны Дельрио по завершении заседания совмина, на котором был одобрен указ.

Alitalia была национальным перевозчиком с момента основания в 1947 году до 2009 года, когда в результате серьезного кризиса после провала сделки с Air France - KLM, которую не поддержало правительство во главе с Сильвио Берлускони, была передана группе частных итальянских предпринимателей. В 2014 года в капитал вошел Etihad, однако финансовые вливания перевозчика из ОАЭ пока не принесли желаемых результатов. Компания теряла по полмиллиарда в год и вновь оказалась на грани банкротства.

Предложенный ранее руководством индустриальный план, хоть и был одобрен профсоюзами, не поддержали большинство сотрудников, проголосовав против в ходе корпоративного референдума в конце апреля. В случае если никто не проявит интереса к Alitalia, активы компании будут проданы по частям. Такого сценария пытается избежать правительство, хотя исключает возможность новой национализации компании.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Италия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Модель Крисси Тейген, актриса Джорджина Чапман, певица Рита Ора
Королевы в восхищении: лучшие образы Met Gala 2017
Эмма Уотсон в фильме "Сфера"
В гостях у Большого брата: "Сфера" в российских кинотеатрах
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Футболисты "Локомотива" и "Урала" устроили массовую драку на поле в финале Кубка России
2
Российский военный советник убит снайпером боевиков в Сирии
3
"Локомотив" стал семикратным обладателем Кубка России по футболу
4
Опубликован список домов подпадающих под голосование о реновации в Москве
5
Меркель попросила Путина обратить внимание на ситуацию с секс-меньшинствами в Чечне
6
Алексей Кудрин: если за шесть лет не перестроимся — останемся у разбитого корыта
7
Роскомнадзор заблокировал четыре мессенджера
Темы дня
Загрузка...
Реклама