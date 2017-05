Mail.Ru предложила выдвинуть в совет директоров трех представителей "Мегафона"

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Совет директоров Mail.Ru утвердил список кандидатов для избрания на годовом собрании акционеров, которое состоится 2 июня 2017 года. В число кандидатов попали три представителя "Мегафона", следует из сообщения компании на Лондонской фондовой бирже.

В частности, в список кандидатов были включены: глава оператора Сергей Солдатенков, операционный директор Анна Серебряникова и коммерческий директор Влад Вольфсон.

Кроме того, кандидатами в совет директоров стали: гендиректор USM Advisors LLC Владимир Стрешинский, сооснователь Mail.ru Дмитрий Гришин, исполнительный директор MIH group Чарльз Сирл, а также два топ-менеджера южноафриканского медиахолдинга Naspers - директор по инвестициям и исполнительный директор Марк Ремон Сорор и финансовый директор Василиос Сгурдос .

В конце 2016 года "Мегафон" объявил о своих планах купить 63,8% голосующих акций (15,2% уставного капитала) Mail.ru Group Limited, принадлежащих компаниям группы USM - New Media and Technology Investment L.P, New Media Technologies Capital Partners Limited и Ardoe Finance Limited. Сделка получила одобрение со стороны ФАС 6 февраля.

8 февраля 2017 года оператор заключил со Сбербанком соглашение об открытии целевой кредитной линии объемом 35 млрд руб. со сроком до 2024 года под финансирование этой сделки, а также изменил условия трех действующих кредитных линий на общую сумму 97,2 млрд руб. Ранее финансовый директор оператора Геворк Вермишян отмечал, что оператор направит на закрытие сделки как собственные, так и заемные средства. При этом сделка не повлияет на дивидендную политику "Мегафона".

9 февраля 2017 года оператор "Мегафон" закрыл сделку по покупке 63,8% голосующих акций Mail.ru Group (15,2% уставного капитала) у структур своего контрольного акционера - USM Holdings Алишера Усманова.