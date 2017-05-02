Представители бизнеса G20 опасаются нового мирового кризиса

БЕРЛИН, 2 мая. /ТАСС/. Представители бизнеса, входящих в G20, опасаются нового мирового кризиса, рецептом от которого могут стать банковские инвестиции в экономику и поддержка развивающихся стран. Такие выводы сделали участники "Деловой двадцатки", которая проходит в Берлине в преддверии летнего саммита G20.

Будущие вызовы

Глава минфина Германии Вольфганг Шойбле, выступая на саммите "Деловой двадцатки" (В20), в самом начале своей речи отметил, что мир может столкнуться с новыми экономическими трудностями. "Мир по-прежнему ощущает последствия недавнего финансового кризиса, и мы не можем исключить возможность дальнейшей турбулентности", - подчеркнул министр.

Он также отметил, что решением будущих вызовов не должна стать политика национализма и протекционизма. "Если мы чему-то и научились в прошлом, так это тому, что национализм и протекционизм неправильный ответ на вызовы, - сказал Шойбле. - Нельзя просто отгородиться от всего мира".

Уверенная экономика

По мнению немецкого министра, в настоящее время необходимо сделать упор на укреплении и стабильности мировой экономики. "Мы должны сделать нашу экономику более устойчивой", - заметил Шойбле. Для этого, как указал чиновник, необходимо работать сообща.

"Глобализацию вряд ли можно отыграть назад, но над ней можно работать сообща", - заметил Шойбле.

При обсуждении вопроса укрепления экономики немаловажную роль в этом процессе участники "Деловой двадцатки" отвели развивающимся странам, в частности Африки. В свою очередь, глава минфина ФРГ подчеркнул, что акцент в данном случае необходимо сделать на улучшении инвестиционного климата африканских стран.

Значение банков

Также для дальнейшего роста мировой экономики, по мнению Шойбле, банки должны начать в нее инвестировать. Министр отметил, что сейчас кредитные организации не горят таким желанием. В свою очередь, на защиту банковского сообщества встал глава Deutsche Bank Джон Крайан, пояснив, что финансирование экономики связано с рисками для банков. "Мы не можем себе позволить рисковать из-за существующих систем банковского регулирования", - сказал Крайан, предложив пересмотреть действующую систему банковского регулирования.

Вместе с тем, участники дискуссии сошлись во мнении, что возможность многих стран оперативно реагировать на будущие вызовы существенно снижается из-за роста кредиторской задолженности и нацеленности банков на потребительские кредиты.

Русский взгляд

Как сообщил ТАСС в кулуарах "Деловой двадцатки" старший вице-президент "Норильского никеля" Андрей Бугров, участие представителей России в В20 позволяет учитывать вопросы российской стороны при формировании инициатив и рекомендаций "Деловой двадцатки".

"У нас полноценное участие, Группа двадцати объединяет достаточно большую часть глобального пирога ВВП, где-то 80-85%. Мы участвуем во всем, прорабатываем инициативы и рекомендации для глав государства. Это нам дает возможность добавлять и свои вопросы", - заметил Бугров.

В свою очередь, член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Давид Якобашвили рассказал ТАСС в Берлине, что "Деловая двадцатка" позволяет делиться опытом и сохранять хорошие отношения между участниками В20.

"Это интересная встреча, тут делятся опытом, рассказывают свои подходы. Такие встречи очень важны для России, чтобы мы все общались. И получается, что, несмотря на все, мы общаемся, между нами хорошие отношения.

Однако он отметил, что введение санкций против России сказалось на отношениях в международном бизнес-сообществе. "Конечно, (с введением санкций) отношение изменилось. Но сейчас все нормально, мы общаемся, у нас хорошие, человеческие отношения. Мы вместе проводим время", - рассказал Якобашвили. Он добавил, что в рамках В20 в Берлине представители российского бизнеса уже провели несколько встреч с зарубежными коллегами .