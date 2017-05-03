"Известия": связь 5G заработает в российских городах-миллионниках к 2020 году

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Мобильная связь пятого поколения - 5G - к 2020 году должна заработать в российских городах с населением более 1 млн человек, пишет газета "Известия", в распоряжении которой оказался проект программы "Цифровая экономика", подготовленный Минкомсвязи.

Согласно документу, к 2020 году технология пятого поколения заработает в 8 городах, а к 2025-му - в 15, сообщает газета.

Официальный представитель "Билайна" Анна Айбашева рассказала "Известиям", что операторы уже готовятся к внедрению нового поколения мобильной связи, хотя технология еще не стандартизована.

Представитель МТС Дмитрий Солодовников напомнил, что сетевую архитектуру, технологии диапазоны частот для связи 5G еще только предстоит определить. При этом, по его словам, компания уже "усиливает мощности сети передачи данных и тестирует технологические решения", чтобы быть готовой к коммерческому внедрению к моменту стандартизации 5G - к 2020 году. В пресс-службе Tele2 сообщили, что ожидают внедрения в коммерческую эксплуатацию технологий связи пятого поколения не раньше 2021 года.

В "Мегафоне" напомнили, что компания активно участвует в развитии нового стандарта. При этом ранее представитель оператора Максим Токаренко заявлял о планах запустить в четырех городах России в тестовом режиме мобильный интернет 5G в рамках ЧМ-2018.

Сети 5G, пишут "Известия", позволяет обмениваться информацией на скорости выше 10 Гбит в секунду, что в 30 раз превышает скорость сетей 4G. Таким образом, по оценке издания, скачать полнометражный фильм в качестве HD через сеть пятого поколения можно будет за несколько секунд.