Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.05:
$ 56.95
€ 62.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Известия": связь 5G заработает в российских городах-миллионниках к 2020 году

Экономика и бизнес
3 мая, 1:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

Сеть 5G позволяет обмениваться информацией на скорости выше 10 Гбит в секунду, что в 30 раз превышает скорость 4G

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Мобильная связь пятого поколения - 5G - к 2020 году должна заработать в российских городах с населением более 1 млн человек, пишет газета "Известия", в распоряжении которой оказался проект программы "Цифровая экономика", подготовленный Минкомсвязи.

Согласно документу, к 2020 году технология пятого поколения заработает в 8 городах, а к 2025-му - в 15, сообщает газета.

Официальный представитель "Билайна" Анна Айбашева рассказала "Известиям", что операторы уже готовятся к внедрению нового поколения мобильной связи, хотя технология еще не стандартизована.

Представитель МТС Дмитрий Солодовников напомнил, что сетевую архитектуру, технологии диапазоны частот для связи 5G еще только предстоит определить. При этом, по его словам, компания уже "усиливает мощности сети передачи данных и тестирует технологические решения", чтобы быть готовой к коммерческому внедрению к моменту стандартизации 5G - к 2020 году. В пресс-службе Tele2 сообщили, что ожидают внедрения в коммерческую эксплуатацию технологий связи пятого поколения не раньше 2021 года.

В "Мегафоне" напомнили, что компания активно участвует в развитии нового стандарта. При этом ранее представитель оператора Максим Токаренко заявлял о планах запустить в четырех городах России в тестовом режиме мобильный интернет 5G в рамках ЧМ-2018.

Сети 5G, пишут "Известия", позволяет обмениваться информацией на скорости выше 10 Гбит в секунду, что в 30 раз превышает скорость сетей 4G. Таким образом, по оценке издания, скачать полнометражный фильм в качестве HD через сеть пятого поколения можно будет за несколько секунд.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Модель Крисси Тейген, актриса Джорджина Чапман, певица Рита Ора
Королевы в восхищении: лучшие образы Met Gala 2017
Эмма Уотсон в фильме "Сфера"
В гостях у Большого брата: "Сфера" в российских кинотеатрах
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Емельянов: Фидлер сказал, что Фернандеш оскорбил его мать
2
Тиллерсон назвал "очень конструктивным" разговор Трампа и Путина
3
Microsoft представила новый ноутбук и специальную версию ОС
4
Нетаньяху: в Сирии остались десятки тонн химоружия
5
Свадебные традиции: "Локомотив" завоевал Кубок России по футболу на фоне скандалов
6
Опубликован список домов подпадающих под голосование о реновации в Москве
7
Сотрудники МЧС спасли 18 человек при пожаре на западе Москвы
Темы дня
Загрузка...
Реклама