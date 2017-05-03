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АБИИ предоставил Индии заем в $160 млн на развитие электроэнергетики

Экономика и бизнес
3 мая, 6:38 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Николай Селищев

Выделенные средства пойдут на реализацию правительственной программы Power for All, запущенной для организации эффективной и бесперебойной поставки электроэнергии индийским потребителям

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ПЕКИН, 3 мая. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Совет директоров Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил заем для Индии в размере $160 млн для финансирования крупного энергетического проекта на территории юго-восточного штата Андхра-Прадеш. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном банком.

Как отмечается в документе, выделенные средства пойдут на реализацию правительственной программы Power for All, запущенной в 2014 году для организации эффективной и бесперебойной поставки электроэнергии индийским потребителям. Сроки ее реализации составляют пять лет. Андхра-Прадеш - один из первых штатов, которого коснулись эти меры.

"АБИИ содействует государствам-членам организации, осуществляющим переход от низкоуглеродных технологий к более эффективным источникам энергии, - заявил президент банка Цзинь Лицюнь. - Я рад, что АБИИ осуществляет тесное сотрудничество с Индией, выступающей в качестве нашего второго крупнейшего акционера".

АБИИ учрежден в декабре 2015 году по инициативе Китая как инструмент, призванный стимулировать инвестиции в транспортную, энергетическую, телекоммуникационную инфраструктуру стран Азии. Уставный капитал банка составляет 100 млрд долларов; крупнейшие акционеры - Китай (26,06%), Индия (7,5%) и Россия (6%).

В марте совет директоров АБИИ одобрил заявки на вступление в этот финансовый институт еще 13 стран и регионов. После завершения ими всех внутренних законодательных процедур и внесения первого взноса в капитал банка общее число полноправных участников АБИИ возрастет до 70.

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