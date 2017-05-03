Mail.Ru покупает автомобильный портал Am.ru за $10 млн

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Mail.Ru Group завершает сделку по приобретению у Rambler&Сo портала по продаже автомобилей Am.ru за $10 млн, сообщила пресс-служба Mail.Ru.
"Автомобильный classified (доска объявлений, рубричная реклама - прим. ТАСС) - один из самых крупных онлайн-рынков, который стабильно растет во всем мире. Приобретение Am.ru создаст благоприятные условия для того, чтобы занять большую долю этого рынка, используя накопленные нами ресурсы и опыт, и сделать проект еще успешнее", - отметил председатель совета директоров Mail.Ru Group. Дмитрий Гришин.
Компания планирует интегрировать Am.ru с порталом частных объявлений "Юла". "Синергия проекта с "Юлой" очевидна; в сочетании с сильной командой и функциональностью Am.ru она позволит нам продолжать наращивать присутствие на рынке classified", - пояснил гендиректор Mail.Ru Борис Добродеев.
Предполагается, что сделка будет закрыта в начале мая. Команда Am.ru, в частности, основатель проекта Олег Голубцов, присоединится к Mail.Ru.