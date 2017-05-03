В Крыму начали выпускать шампанское под маркой "Массандры"

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Российская компания "Массандра" совместно с Севастопольским винодельческим заводом выпустила первую партию шампанского под своей маркой, сообщает пресс-служба предприятия.

"Первое игристое "Массандры" сошло с конвейера ГУП "Севастопольский винодельческий завод" <…> и уже отправляется на полки магазинов", - говорится в сообщении. Работа виноделов двух крымских предприятий началась еще в августе 2016 года. Тогда специалисты определились по сортовому составу и начали выработку шампанских виноматериалов из винограда "Массандры".

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"Ориентировочно в 2017 году (на мощностях Севастопольского винзавода - прим. ТАСС) планируется выпуск не менее 500 тыс. бутылок (шампанского под маркой "Массандры"). Оно будет реализовываться как в Крыму, так и на материковой части России - заказы на игристое, к примеру, уже поступили из Ростова-на-Дону", - отметили на винзаводе.

"Массандра" планирует выпускать шампанское и на собственных мощностях, работа в этом направлении уже ведется. Как ожидается, в этом году выйдет первая партия игристых вин премиум класса в объеме 5,5 тыс. бутылок, отметили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что в ближайшие годы винзавод планирует увеличить объем выпускаемого шампанского на своих мощностях до 60 тыс. бутылок.

"На нынешних мощностях "Массандры" игристые вина никогда ранее не выпускались. Начать их производство - это одна из задач, над которой работала нынешняя команда завода", - говорится в сообщении предприятия.

"Масандра", основанная более 120 лет назад князем Львом Голицыным, сегодня является старейшим винодельческим предприятием и крупнейшим в РФ по выращиванию винограда и производству марочных виноградных вин. Коллекция вин завода, насчитывающая около миллиона бутылок, занесена в Книгу рекордов Гиннесса. После вхождения Крыма в состав России "Массандра" перешла в ведение Управления делами президента.