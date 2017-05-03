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В РФ выплачено более 3,9 млрд руб. долгов по зарплате в I квартале 2017 года

Экономика и бизнес
3 мая, 10:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

Средства получили более 243 тыс. человек

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Федеральная служба по труду и занятости в I квартале 2017 года добилась выплаты свыше 3,9 млрд руб. долгов по зарплате, заработанные средства получили более 243 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В результате принятых Рострудом мер за три месяца 2017 года удалось добиться погашения задолженности по заработной плате на сумму более 3,9 млрд рублей перед 243,4 тыс. работников", - говорится в сообщении.

Как отмечается в пресс-релизе, в случае несвоевременной выплаты заработной платы работникам, "принимаются все меры инспекторского реагирования по ее погашению и привлечению виновных в нарушении прав работников к ответственности".

В ходе контрольно-надзорных мероприятий, проведенных Рострудом и его территориальными органами в январе-марте 2017 года, выявлены 97,8 тыс. нарушений трудового законодательства, в том числе 25,2 тыс., касавшиеся вопросов оплаты труда.

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